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Более полумиллиона жителей Минской области вакцинировались от гриппа
Новости Беларуси. В Беларуси завершилась кампания по бесплатной вакцинации от гриппа. Более полумиллиона жителей Минской области воспользовались этой услугой, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Специалисты отмечают, что ожидается средний уровень активности вируса гриппа. За последнюю неделю уровень заболеваемости по Минской области снизился. По прогнозам, грипп более опасен для детей до 14 лет.
Особое внимание – группе риска, в которую входят медицинские работники, учителя и представители власти. Иммунизацию желательно провести пожилым людям, беременным женщинам и лицам с хроническими заболеваниями. В данных группах от вакцинации отказывались всего два человека из десяти.
Марина Качкан, заведующий отделением иммунопрофилактики Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
Специалисты отмечают, что боятся эпидемии пока не нужно. На прошлой неделе уровень заболеваемости по Минской области снизился, однако по-прежнему превышает показатель 2017 года. Чтобы избежать плохого самочувствия, эпидемиологи советуют включать в зимний рацион фрукты и овощи, а также по возможности избегать многолюдных мест.
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Новости Беларуси. В Беларуси завершилась кампания по бесплатной вакцинации от гриппа. Более полумиллиона жителей Минской области воспользовались этой услугой,...
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