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Солигорский колледж начал подготовку кадров для Нежинского ГОК
Новости Беларуси. Солигорский колледж начал готовить кадры для Нежинского горно-обогатительного комбината, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Главная задача – подготовить персонал, который будет работать с уникальным оборудованием. В процессе обучения совмещают изучение теории и практику. «Новобранцы» слушают курс лекций в местном филиале БНТУ и проходят стажировку на строительной площадке.
О единственной в стране кузнице уникальных специалистов – репортаж корреспондента Ксении Худолей. Все подробности – в видеоматериале.
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Новости Беларуси. Солигорский колледж начал готовить кадры для Нежинского горно-обогатительного комбината, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
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