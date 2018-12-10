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11 декабря. События и люди

11.12.2018 05:44 — Разное | Аргументы и факты  
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11 декабря. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Международный день гор (горы занимают более одной четвёртой поверхности суши, в горных районах живёт 10% населения Земли).

Международный день танго.

ПРИМЕТЫ:

Иринарх. День для гаданий, ходили слушать воду в колодцах: если слышен плеск - будут деньги.

РОДИЛИСЬ:

1803 Гектор Луи БЕРЛИОЗ, французский композитор.

1843 Генрих Герман Роберт КОХ, немецкий врач, один из основателей бактериологии. В 1882 году открыл возбудителя туберкулёза, в 1883 году - холеры. Впервые выделил чистую культуру возбудителя сибирской язвы.

1913 Жан МАРЕ, французский актёр. Его настоящая фамилия Виллен-Маре, но так как «вилен» по-французски «плохой», он сократил свою фамилию.

1918 Александр Исаевич СОЛЖЕНИЦЫН, российский писатель.

1922 Николай Николаевич ОЗЕРОВ, спортивный комментатор, многие изречения которого стали крылатыми. В 12 лет стал чемпионом Москвы по теннису среди мальчиков. В 1941 году, когда немцы подошли вплотную к Москве, юного спортсмена решили использовать в беспрецедентной акции. В столице тогда находились ещё три теннисиста, и чтобы показать врагу, что Москва не трусит, этих троих и Озерова возили на мотоцикле с одного стадиона на другой, где они играли друг с другом. Эти встречи транслировались по радио, и за участие в этой акции, аналогов которой мировой спорт не знал, Озерову присвоили звание мастера спорта.

1930 Михаил Семёнович (Соломонович) СВЕТИН (ГОЛЬЦМАН), российский актёр. Умер в 2015 году.

1949 Борис Васильевич ЩЕРБАКОВ, российский актёр.

1954 Андрей Вадимович МАКАРЕВИЧ, лидер группы «Машина времени», телеведущий. Его родители родом из Беларуси. У него трое детей. В 1985 году Макаревич был крещён в православной вере.

1969 Вишванатан АНАНД (на самом деле Ананд ВИШВАНАТАН), индийский шахматист. Рокировка имени с фамилией была произведена для удобства европейцев. Сын раджи. Он любит группу «Queen» и изучает немецкий язык.

1983 Виталий Викторович РОДИОНОВ, белорусский футболист. У него дочь Маша.

СОБЫТИЯ:

1769 В Англии были запатентованы жалюзи.

1844 В Бостоне (США) Горас УЭЛЛС впервые использовал в зубоврачебной практике веселящий газ в качестве средства анестезии. Опыт оказался не совсем удачным. Через два года его партнёр Уильям МОРТОН с успехом применил эфир.

1894 В Париже открылась первая всемирная автомобильная выставка, в которой участвовали 9 фирм.

1920 В Беларуси была создана Чрезвычайная комиссия по ликвидации неграмотности. В ликвидации неграмотности активно участвовали культармейцы - умеющие писать рабочие, интеллигенция, учащиеся. Неграмотность среди взрослого населения в республике была в основном ликвидирована к 1932 году.

1931 В СССР были приняты первые Правила уличного движения.

1981 В своей московской квартире нашли с простреленной головой известную актрису Зою ФЁДОРОВУ.

1981 В Лондоне от холода в 12:27 остановились знаменитые часы на башне Биг-Бен.

1993 На аукционе в Нью-Йорке поздравительная телеграмма, посланная ХРУЩЁВЫМ 12 апреля 1961 году Юрию ГАГАРИНУ, была продана за $68.500 (мировой рекорд стоимости телеграмм).

 
 
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Гектор Луи Берлиоз, Александр Солженицын, Николай Озеров, Андрей Макаревич, Вишванатан Ананд и другие
 
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