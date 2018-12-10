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Смена власти в МТБанке: что ожидать клиентам и конкурентам в ближайший год
Когда локальные стандарты неприемлемы
– Несколько слов о вашей карьере в банковской системе: с чего начинали и где довелось поработать?
– В банковской системе я работаю уже давно: если быть точным, то с 1994 года. Начинал свою карьеру в БелВнешЭкономБанке (Банк БелВЭБ). 20 лет назад я не думал, что пройду такой серьезный путь. Я учился на факультете международных экономических отношений, после третьего курса у студентов «нархоза» была обязательная практика, которую можно было пройти в банке.
Я хорошо помню свое первое собеседование. Нужно сказать, что тогда банки были учреждениями совершенно другого формата. Построение карьеры в банке не было изначально моей целью, хотя работать в финансовой сфере мне нравилось всегда.
Первые несколько лет я набирался опыта в международном департаменте. Это была работа с зарубежными финансовыми институтами, она всегда давала возможность получения новой информации и позволяла увидеть, как развиваются первоклассные мировые банки. Когда ты общаешься с профессионалами мирового масштаба, то вынужден говорить на их языке, держать планку. Если будешь работать по каким-то локальным стандартам, тебя там просто не поймут. Это заставляет подтягиваться, выходить на новые уровни.
На мой взгляд, работа в «международке» позволяет глобально смотреть на все процессы, происходящие в банке. Из простого клерка ты превращаешь в специалиста широкого профиля. Ты участвуешь в переговорах на достаточно высоком уровне – это, конечно, серьезно ускоряет формирование тебя как профессионала.
В моей карьере был период, когда я работал порядка десяти лет в крупном казахском банке с международной сетью. В те времена это был достаточно большой игрок рынка с активами свыше $20 млрд. Это была хорошая школа, потому что банк присутствовал тогда во многих странах. Работа в такого рода корпорациях опять же связана с международной практикой и дает новые знания: ты смотришь, как на других рынках продвигаются продукты, какие сложности возникают, какое там законодательство, как делается бизнес.
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Банк заставит белорусский рынок удивиться
– У МТБанка уже сформировался хороший имидж как среди клиентов, так и среди конкурентов. Что будет в ближайший год?
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