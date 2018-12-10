Объявят ли в Беларуси 2 января выходным днем?

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Календарь подбросил замысловатую задачу властям и трудящимся. Через две недели нас ждет длинная рабочая неделя. Шестидневка (неделя 17 - 22 декабря) получилась из-за переноса рабочего дня с понедельника, 24 декабря, на субботу, 22 декабря. Зато потом три выходных, пишетЗатем придется поработать со среды (26 декабря) по субботу (29 декабря), - и снова три выходных, на этот раз праздничных. 31 декабря - понедельник, 1 января - вторник.Когда на работу? Вопрос пока открытый - соответствующее постановление Совмина пока не вышло. В правительстве заверили, что как только премьер подпишет документ, сразу будет сообщено. С чем связана такая заминка, не ответили. Можно предположить, что чиновники еще решают, как быть с майскими: из-за праздников и вероятных переносов с 6 по 12 мая получается лишь один рабочий день - среда 8 мая. И что с ним делать?В прошлом году Совмин еще в конце ноября определился с переносами. Вторник, 2 января, отрабатывали в субботу, 20-го числа. В 2008-м и 2013-м 2 января тоже пришлось на среду, тогда рабочий день сдвигали на ближайшую или следующую субботу. Но насколько эффективно это получается?- сказал нам Лев Львовский, старший научный сотрудник исследовательского центра BEROC.