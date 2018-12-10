ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Что можно сделать с мандариновыми корками?

11.12.2018 00:27 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Какой Новый год без мандарин? Накануне праздника этот фрукт есть во всех домах, особенно его любят дети. Мандарин вкусный, а от его кожуры можно получить много пользы. Так что не спешите ее выбрасывать, а мы дадим вам пару советов, как использовать ее с толком.

Откуда пошло название «мандарин»? Дело в том, что в Древнем Китае очень богатых людей называли мандаринами. А именно потому, что цитрусовый плод могли позволить себе только обеспеченные люди, за фруктом закрепилось такое название. Там же зародилась и идея праздновать Новый год с мандарином на столе, так как фрукт – символ богатства. Если приходили гости, то они обязательно должны были принести мандарины в качестве подарка, а когда уходили, хозяин возвращал два цитрусовых плода на дорогу. Так китайцы обменивались «богатством».

В СССР же мандарин начал появляться на новогодних столах только в 1960-е годы.

Если вы большой любитель этого фрукта, то у нас хорошие новости: мандариновую кожуру тоже можно использовать.

Что можно сделать с мандариновыми корками?

Источник фото: https://www.instagram.com/diana.laukart

Мандариновый чай

Чтобы приготовить этот вкусный напиток, надо всего лишь высушить и измельчить мандариновую цедру, а затем добавить в черный или зеленый чай. Такой напиток поможет быстро избавиться от простуды, а также улучшит работу иммунной системы.

Кулинарные изделия

Если вы не любите химические ароматизаторы, то мандариновая кожура и тут поможет. Для этого надо натереть ее на мелкую терку, а затем добавлять в тесто или в напитки. Кроме того, мандариновая кожура является отличной специей.

Что можно сделать с мандариновыми корками?
/
Источник фото: https://www.instagram.com/ufaikea

Лечебные отвары и настои

Если вы простудились или заболели бронхитом, то мандариновая кожура и здесь помощник. Чтобы приготовить такое лекарство, необходимо 2 ст. л. измельченной кожуры залить кипятком (примерно 2 стаканами), поставить на огонь на 5 минут, а затем настаивать около часа. Пить три раза в день до еды. Такой отвар не только поможет при простуде, но и улучшит аппетит и работу пищеварительного тракта.

Средство от стресса

Мандариновая кожура помогает справиться со стрессом. Для этого в ванну добавляют отвар из корок. Кожура содержит эфирные масла, поэтому отлично помогает расслабиться.

Косметология

Не хуже магазинных и аптечных средств мандариновая кожура поможет очистить поры. Необходимо мелко нарезать кожуру, залить ее холодной кипяченой водой и дать настояться в течение суток. Еще из кожуры можно сделать скраб. Высушенные корки надо распарить и натереть ими тело. Такой массаж очень полезен для кожи. Еще можно сделать кубики льда для лица на основе мандаринового отвара.

Что можно сделать с мандариновыми корками?

Источник фото: https://www.instagram.com/zaichik1313

Средство от моли

Пара высушенных мандариновых корок в шкафу спасет ваш гардероб и избавит от моли навсегда.

Спаситель домашних растений

Домашние животные обычно любят поиграть с растениями. Если к горшку с цветком прикрепить несколько корок, то их запах будет отпугивать кошку или собаку. А настой из мандариновой кожуры защитит растение от паутинного клеща.

Освежитель воздуха

Чем пахнет Новый год? Мандаринами! Чтобы дома создать праздничную атмосферу, положите в стеклянную вазочку разноцветные камушки и мандариновые корки, так в комнате всегда будет приятный аромат.

Украшения

С детьми к Новому году можно сделать отличные украшения для дома, которые создадут не только праздничную атмосферу, но и наполнят дом новогодним запахом.

Что можно сделать с мандариновыми корками?

Источник фото: https://www.instagram.com/nnnavvi
Новости по теме

Второй после Коржа, кто собрал «Минск-Арену»: Солодуха объехал место триумфа на ледовом комбайне

В Ватикане сцену рождения Иисуса воссоздали из песка

В Гомельской области во время дрифта утонул автомобиль

QR-код площадью 9 гектаров: самая большая в мире оффлайн-ссылка появилась под Минском

Это рекорд. Рост 11-летней девочки из Китая составляет 2,08 метра

Попросил пересадить: стюардесса нарисовала «окно» недовольному пассажиру

7 миллионов просмотров: видео с виртуозно взбивающим пену японцем набирает популярность

В Китае открыли самый длинный в мире морской мост. И вот как он выглядит
‡агрузка...
Новости 24 часа

Расширение сотрудничества в самых разных сферах. Какие соглашения подписали президенты Беларуси и Судана

Пётр Порошенко подписал закон о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией

Александр Лукашенко поздравил коллектив Президентской библиотеки с 85-летием

Многодетные семьи и дети-сироты смогут получить жильё быстрее. Президент подписал указы об усилении господдержки

Будет живым документом. Декларацию прав человека на белорусском языке презентовали в Минске

Новости экономики за 10.12.2018

Александр Лукашенко подарил президенту Судана вазу и набор расписных ёлочных игрушек

Согреть теплом каждого ребёнка. Первые новогодние подарки получили дети в Гродно в рамках акции «Наши дети»

Все новости
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Какой Новый год без мандарин? Накануне праздника этот фрукт есть во всех домах, особенно его любят дети. Мандарин вкусный, а от его кожуры можно получить много...
 
Новости дня
Новости разные
 
Молодёжная сборная Беларуси по хоккею победила команду Норвегии на старте ЧМ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
11.12.2018
Герой працы
Вороновская газета
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Кировец
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика