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Молодёжная сборная Беларуси по хоккею победила команду Норвегии на старте ЧМ

11.12.2018 00:12 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Молодежная сборная Беларуси по хоккею добыла свою первую победу на турнире, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Парни Дмитрия Кравченко не без труда переиграли Норвегию.

Молодёжная сборная Беларуси по хоккею победила команду Норвегии на старте ЧМ

К середине второго периода белорусы «горели» – 0:3, но затем сотворили самый настоящий камбэк. Еще до второго перерыва Иван Дроздов одну шайбу отквитал. А вот в третьем периоде белорусы четырежды поразили ворота скандинавов. Отличились в поединке Сергей Сапего, Артем Балтрук, Дмитрий Дерябин и Артем Аносов. Итог – 5:3.

Белорусы одержали первую викторию и немного увеличили свои шансы на выход в элитный раунд, поскольку главные конкуренты нашей команды – немцы и латышы – в своих стартовых поединках потеряли очки.
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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Молодежная сборная Беларуси по хоккею добыла свою первую победу на турнире, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Парни Дмитрия Кравченко не без...
 
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