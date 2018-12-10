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Молодёжная сборная Беларуси по хоккею победила команду Норвегии на старте ЧМ
Новости Беларуси. Молодежная сборная Беларуси по хоккею добыла свою первую победу на турнире, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Парни Дмитрия Кравченко не без труда переиграли Норвегию.
К середине второго периода белорусы «горели» – 0:3, но затем сотворили самый настоящий камбэк. Еще до второго перерыва Иван Дроздов одну шайбу отквитал. А вот в третьем периоде белорусы четырежды поразили ворота скандинавов. Отличились в поединке Сергей Сапего, Артем Балтрук, Дмитрий Дерябин и Артем Аносов. Итог – 5:3.
Белорусы одержали первую викторию и немного увеличили свои шансы на выход в элитный раунд, поскольку главные конкуренты нашей команды – немцы и латышы – в своих стартовых поединках потеряли очки.
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Новости Беларуси. Молодежная сборная Беларуси по хоккею добыла свою первую победу на турнире, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Парни Дмитрия Кравченко не без...
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