В лизинговой компании объяснили, могут ли штрафы за просрочку сравняться со стоимостью авто

История ипэшника , который взял авто в лизинг, но из-за просроченных платежей оказался должен сумму, сопоставимую с ценой нового авто, вызвала большой резонанс среди наших читателей. Неужели лизинг стал настолько дорогим и невыгодным? Мы уточнили в компании «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» подробности громкой истории.



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Вовремя был внесен только один платеж

— В первую очередь мы бы хотели объяснить те якобы страшные цифры «пени», которые фигурировали в заголовке. Начнем с того, что Сергей Славута обратился к нам за приобретением автомобиля в лизинг. Мы заключили с ним договор финансовой аренды с полным обслуживанием (контракт). Это вариант даже без авансового платежа. Лизингополучатель просто подписывает договор, получает автомобиль. Все, что он должен делать, — это заправлять его и вовремя вносить лизинговые платежи. Остальные расходы — страховка, дорожный налог, техобслуживание и техосмотр, сезонная смена шин — берет на себя лизинговая компания. Очевидно, что стоимость такого контракта будет выше привычных для обычного лизинга цифр.

Но суть контракта остается прежней: клиент вносит лизинговые платежи в соответствии с графиком, когда все платежи сделаны, он выкупает автомобиль по заранее оговоренной цене.

— Контракт был заключен на три года, с ежемесячной выплатой взносов по лизингу. В итоге, если посмотреть на выписку из графика платежей, то мы увидим, что предприниматель вовремя внес только один платеж — первый. После этого пошли постоянные просрочки.

Кто не хотел быть поручителем, просто не подписывал договор

Как поясняют в лизинговой компании, через некоторое время Сергей Славута сообщил, что хочет передать управление автомобилем и в принципе распоряжение им третьим лицам. Напомним, машина использовалась для работы в такси. По внутренним правилам компании, если клиент хочет так сделать, это позволяется. Но лицо, которому передается автомобиль, должно поручиться за контракт, заключенный с лизингополучателем, то есть подписать договор поручительства.

— К нам в офис приезжало несколько человек. Когда мы просим о поручительстве, то предлагаем людям написать заявление на поручительство. Они его заполняют собственноручно. И только после этого предлагается подписать договор поручительства. Собственноручно. Так вот все, кто является поручителями, написали заявления и подписывали договор. Некоторые водители отказались это делать, сказали, что не будут пользоваться машиной на таких условиях. Тем, кто договоры подписывал, на руки выдавались их экземпляры.

Кстати, как мы помним, у предпринимателя возникли сомнения в подлинности подписей в договорах поручительства. В компании «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» утверждают: к нам приходила милиция, изъяла оригинал одного из договоров поручительства. В итоге нам устно было сообщено, что причин подозревать подделку подписей нет.

К пробегу 200 тысяч должны быть внесены все платежи

Еще один момент, который вызывал вопросы у предпринимателя: лизинговая компания ограничивала пробег машины. По словам Сергея Славуты, чтобы заработать в такси, машина должна ездить практически без остановок. Но и здесь есть нюанс, прописанный в договоре.

— У нас есть в договоре такое понятие, как включенный пробег. Он составляет 5 тысяч км в месяц. Общий пробег к окончанию срока лизинга — а это 38 месяцев — составит 200 тысяч км. К этому моменту должны быть оплачены все лизинговые платежи. Если мы видим, что клиент проезжает больше 5 тысяч км в месяц, то есть идет, если можно сказать, с опережением графика, то мы просто просим внести обеспечительный платеж. Но это не какой-то штраф или пеня. Эти деньги зачитываются в счет погашения лизинговых платежей в конце контракта. То есть все лизинговые платежи должны быть уплачены либо по истечении 38 месяцев, либо при пробеге 200 тысяч км — что раньше наступает.

Согласно официальным документам, предприниматель не внес ни одного обеспечительного платежа.

— То, что он решил использовать автомобиль в такси, — его лично дело, хотя контракт у нас заключен с физическим лицом. Но в силу того, что у нас оговорен максимальный пробег, нас не интересует, в каких целях и как будет использоваться автомобиль. Если клиент вносит средства — он может хоть сутки не выходить из машины, — уточнили в «АВАНГАРД ЛИЗИНГ».

25 934 рубля от судебных исполнителей — это не пеня



Александра Квиткевич, TUT.BY

В какой-то момент предприниматель прекратил вносить лизинговые платежи, но при этом продолжал эксплуатировать автомобиль. Последний платеж поступил в мае этого года, и он был частичной уплатой долга за март.

— Теперь отвечаем на вопрос — откуда же такая сумма в 25 934 рубля, которая фигурирует в повестке из отдела принудительного исполнения. История абсолютно понятная. Человек все время не исполняет обязательства по договору, а в какой-то момент вообще прекращает платить. Но продолжает ездить на машине, а мы продолжаем ее обслуживать. Мы взяли на себя обязательства и добросовестно их исполняем.

В банках, если клиент обслуживает долг с постоянными просрочками, его могут попросить досрочно рассчитаться по кредиту. Это позволяет Банковский кодекс.

— Лизинговая компания тоже имеет возможность изменить срок внесения платежей в случае небрежного исполнения клиентом своих обязанностей, чтобы компенсировать риски, которые выросли с начала сделки. И мы попросили его оплатить вперед соразмерно тому пробегу, который был зафиксирован на тот момент.

На взыскание мы подали задолженность по оплате лизинговых платежей, а размер предъявленной неустойки составил 1750 рублей плюс расходы по совершению исполнительной надписи. Мы, надеясь на то, что Славута все же хочет рассчитаться за автомобиль и выкупить его, применили минимально возможные штрафы. Формально мы могли ему предъявить еще 15 тысяч рублей за пользование чужими денежными средствами согласно условиям договора. Помимо всего, компания еще оплатила ремонт автомобиля на 1800 рублей сверх расходов, предусмотренных контрактом. Мы понимаем, что любой лизингодатель занимает сильную позицию с юридической точки зрения, с ней сложно бороться. Но мы не злоупотребляем своим правом, а предлагаем закрыть долг и выкупить автомобиль по остаточной стоимости.

Сравнивать сумму взыскания со стоимостью нового автомобиля неверно

В «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» объясняют, что нельзя сравнивать сумму долга со стоимостью нового автомобиля.

— Условно, машина стоит 10 тысяч долларов, а контракт — на 25 тысяч. Да, клиент выплачивал почти год лизинговые взносы. Но здесь надо учитывать то, что лизингополучатель все это время только заправлял машину, больше ни о чем не заботясь. Даже на сервис отвозит машину специальный человек. Будь это договор обычного лизинга, цифры были бы совсем другие, гораздо ниже.

И мы до сих пор не расторгли договор и даем возможность этому гражданину закрыть этот вопрос относительно безболезненно. Потому что, если мы расторгнем договор, тот долг, что уже сформирован и находится в исполнительном производстве, никуда не денется. У клиента есть возможность продать машину дороже выкупной стоимости и частично компенсировать свои расходы.