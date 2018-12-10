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Шелковый путь: как развивается индустрия моды в Узбекистане после эпохи Гульнары
Яркие цвета, навыки вышивания и ткани ручной работы — у Узбекистана уже есть многие из элементов для развития индустрии моды.
Но после долгих лет монополии Гульнары Каримовой, дочери бывшего президента Ислама Каримова, сможет ли Узбекистан полноценно развить эту отрасль?
Корреспондент Би-би-си Бен Тавенер поговорил с двумя дизайнерами —
Посмотреть полный репортаж Бена из Узбекистана можно
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Как после долгих лет монополии Гульнары Каримовой, дочери бывшего президента Ислама Каримова, Узбекистан полноценно развивает индустрию моды?
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