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В Беларуси усилена господдержка детей-сирот и многодетных семей в решении жилищного вопроса

11.12.2018 — Разное | Вороновская газета  
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В Беларуси усилена господдержка детей-сирот и многодетных семей в решении жилищного вопроса

В Беларуси приняты дополнительные меры по усилению государственной поддержки детей-сирот и многодетных семей при строительстве, реконструкции или приобретении жилья. На это направлены указы №474 «О государственной поддержке при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений» и №473 «О долевом строительстве», которые Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 10 декабря, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Указом «О государственной поддержке при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений» увеличивается размер такой поддержки для некоторых категорий граждан.

В отношении детей-сирот размер субсидии на погашение основного долга по коммерческим кредитам в соответствии с указом №240 увеличивается с 35% до 50%.

Для малообеспеченных граждан, осуществляющих строительство жилья и трудовую деятельность в населенных пунктах на территории юго-восточного региона Могилевской области, размер субсидии на уплату части процентов по коммерческим кредитам увеличивается на 4 процентных пункта.

Кроме того, гражданам, воспитывающим детей-инвалидов, предоставляется право на получение субсидии на погашение 50% основного долга по коммерческим кредитам.

Для многодетных семей, воспитывающих детей-инвалидов, устанавливается первоочередное право на получение государственной поддержки (как это предусмотрено для многодетных семей, воспитывающих четверых и более несовершеннолетних детей).

Также указом устанавливается, что с 1 марта 2019 года ограничивается право на получение государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилья для трудоспособных граждан, не занятых в экономике. Государственная поддержка не будет оказываться семьям, в которых все трудоспособные члены семьи не заняты в экономике. При этом они будут иметь право повторно обратиться за ее получением, если отпали основания для отнесения их к гражданам, не занятым в экономике.

Указ «О долевом строительстве» принят в целях совершенствования правоотношений сторон при долевом строительстве объектов в Беларуси и отменяет действие указа от 6 июня 2013 года №263.

Документом вводится ряд новых норм. В частности, многодетным семьям предоставлено преимущественное право на получение направлений на долевое строительство одноквартирных жилых домов или жилых помещений в блокированных жилых домах.

Денежные средства от продажи квартир, построенных за счет собственных средств государственных предприятий, будут перечислятся на текущие счета этих предприятий.

С учетом практики применения указа №263 уточняются существенные условия договоров долевого строительства, порядок опубликования проектной декларации, привлечения денежных средств дольщиков, функционирования специальных счетов, а также порядок формирования и изменения цены договора.

Совету Министров поручено в трехмесячный срок определить порядок заключения, исполнения и расторжения договора долевого строительства и утвердить типовую форму такого договора.

Действие указа не распространятся на объекты, разрешительная документация на строительство которых дана до вступления в силу этого документа.

Основные положения указа вступают в действие через три месяца после его официального опубликования.-0-

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Нормы этого документа дополняют действующие указы №13 и №240, предусматривающие предоставление господдержки гражданам при жилищном строительстве.
 
 
 
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Вводится новый порядок зачисления денежных средств дольщиков в строительство жилых домов.
 
 
 
 
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В частности, малообеспеченным гражданам, которые ведут строительство и трудовую деятельность в населенных пунктах юго-восточного региона Могилевской области, размер субсидии на уплату части процентов по коммерческим кредитам увеличивается на 4 процентных пункта.
 
 
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В Беларуси приняты дополнительные меры по усилению государственной поддержки детей-сирот и многодетных семей при строительстве, реконструкции или приобретении...
 
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