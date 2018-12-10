Дом достался по дарственной. Но может ли бывший муж претендовать на его половину? Советы адвоката

Читательница прислала письмо в редакцию LADY.TUT.BY, в котором просит адвоката рассказать о возможных претензиях на дом со стороны бывшего супруга.

В рубрике «Советы адвоката» мы отвечаем на ваши вопросы, относящиеся к области права и требующие квалифицированного разъяснения. Комментировать и разъяснять правовые аспекты будет Татьяна Семешко — адвокат Минской областной коллегии адвокатов, управляющий партнер адвокатского бюро. Если вы оказались в ситуации, которая требует консультации адвоката, — пишите нам на alesia.pesenko@tutby.com (с пометкой «Адвокат»). Мы опубликуем вашу историю с комментариями Татьяны.

— Хочу узнать, может ли бывший супруг претендовать на дом, если 50% его строилось частично по кредиту для молодой семьи, когда мы еще были в браке, остальное — за личные средства. Собственником по всем документам выступаю. Половина дома, земля и все хозпостройки достались мне по дарственной.

В разводе я уже более четырех лет. Бывший супруг зарегистрирован в этом доме, но не проживает там. Я воспитываю пятерых несовершеннолетних детей от брака с бывшим супругом. Он на раздел имущества не подавал. Все платежи за дом осуществляю только своими средствами. Кредит уже погашен.

Может ли бывший супруг начать делить со мной дом?





Комментарий адвоката:

В рамках данной колонки неоднократно акцентировалось внимание: какая информация — такая и консультация. Информация в обращении — минимальная. В связи с чем ответить на поставленный вопрос крайне сложно. Основываясь на предоставленных сведениях, ответ на ваш вопрос о том, может ли бывший супруг начать делить с вами дом, будет таким.

Обратите внимание: в соответствии с ч.1 ст. 26 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (далее — КоБС Республики Беларусь), имущество, полученное супругом в период брака в дар, является собственностью этого супруга.

Следует знать: имущество каждого из супругов может быть признано их общей совместной собственностью, если будет установлено, что в период брака за счет общего имущества супругов или личного имущества другого супруга были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества (капитальный ремонт, реконструкция и т.п.). Иное может быть предусмотрено брачным договором (ч.3 ст. 26 КоБС Республики Беларусь).

Как усматривается из письма, вероятнее всего, в период брака вы провели реконструкцию дома. При этом нет информации о том, что между вами и бывшим супругом был заключен брачный договор. Следовательно, исходим из того, что договор между вами не заключался и в вашем случае работает общее правило, согласно которому в результате проведенных в период брака значительных вложений в личное имущество одного из супругов это имущество может быть признано их общей совместной собственностью.





Детально вопросы, связанные с применением указанного правила, рассматривались ранее в рамках данной колонки в статье: «Думала, дом принадлежит мне и мужу, оказалось — только ему: адвокат о том, как оспорить договор дарения».

Учитывая требования законодательства и информацию, изложенную в вышеуказанной статье, ваш бывший супруг имеет все основания для того, чтобы начать делить с вами дом, и более того — рассчитывать на признание за ним права собственности на долю в данном жилом помещении.

Относительно иной изложенной вами в обращении информации необходимо отметить следующее.

На истечение срока исковой давности рассчитывать не стоит.

Справочно: для требований о разделе имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов, брак которых расторгнут, устанавливается трехлетний срок исковой давности (ч.5 ст. 24 КоБС Республики Беларусь).

Важно: указанный трехлетний срок исковой давности исчисляется со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права (п. 22 постановления пленума Верховного суда Республики Беларусь от 22.06.2000 года № 5 «О практике применения судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака»).

Из письма не усматривается, есть ли между вами и бывшим супругом спор о разделе совместно нажитого в период брака имущества. Вместе с тем очевидно, что если он примет решение обращаться в суд по данному вопросу (и особенно если предварительно получит консультацию у специалиста), его позиция будет однозначной: нарушений его права на проживание в доме не было; он не проживал в нем временно на основании достигнутой между вами договоренности и в связи с отсутствием необходимости в этом; однако от прав на дом он никогда не отказывался. С учетом изложенного срок исковой давности для его обращения в суд не только не истек, но и не начал течь.





При этом ваше обращение не содержит информации, которая позволила бы возражать против доводов вашего бывшего супруга и настаивать на наличии в данном случае оснований для применения срока исковой давности.

Факт проживания с вами несовершеннолетних детей не лишает бывшего супруга прав на долю в супружеской собственности.

Более того, нахождение на вашем иждивении несовершеннолетних детей не повлияет также на решение вопроса о размере ваших с бывшим супругом долей в общем имуществе.

Справочно: в соответствии с ч.1 ст. 24 КоБС Республики Беларусь, по общему правилу, в случае раздела имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов, их доли признаются равными. Суд вправе отступить от признания долей равными, учитывая интересы несовершеннолетних детей.

Но есть особенности применения данной нормы, о которых ранее неоднократно упоминалось в рамках данной колонки.

Тот факт, что ваш бывший супруг не участвует в погашении платежей за дом, не лишает его прав на долю в праве собственности на данное имущество.

В то же время у вас есть право взыскать с бывшего супруга его долю в указанных расходах.

Как это сделать, рассматривалось ранее в рамках данной колонки в статье: «Как вернуть деньги, которые мне должен бывший муж?»: адвокат комментирует письмо читательницы.





Мой личный совет: владея информацией о том, что ваш бывший супруг вправе рассчитывать на долю в спорном имуществе, вам необходимо принимать решение по поводу своих дальнейших действий. Учитывайте, что, как показывает судебная практика, про долю в недвижимом имуществе забывают крайне редко. Делить имущество начинают и через три года, и через пять, семь лет и т.д. — в общем, тогда, когда, казалось бы, опасность давно миновала. Поэтому если у вас с бывшим супругом сохранена возможность договариваться, то рекомендую данной возможностью воспользоваться. Однако, прежде чем вести переговоры с бывшим супругом, я настойчиво рекомендую вам обратиться к адвокату и рассказать все детали ситуации, оставшиеся за рамками обращения. Это позволит вам получить полноценную консультацию по интересующему вопросу.

Чем поможет адвокат: обсудив сложившуюся ситуацию более детально, изучив имеющиеся документы и получив ответы на вопросы, оставшиеся за рамками обращения, адвокат порекомендует оптимальную для вас позицию, подскажет, как и какими доказательствами необходимо запастись для достижения максимального результата в вашем случае. Кроме того, в случае необходимости подготовит письменные документы: исковое заявление, возражения против иска, встречный иск, юридическое обоснование вашей позиции и проч. Будет отстаивать избранную позицию, сможет вести дело в суде, а также выступать в качестве представителя в иных инстанциях.





Важно знать: исходя из своего опыта работы, обращаю ваше внимание, что зачастую мелкие детали и незначительная информация, которым клиенты не придают значения, способны существенным образом повлиять на ход событий, а порой и изменить его коренным образом.

Справочно: согласно ст. 124 ГПК Республики Беларусь, стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает возмещение понесенных ею расходов по оплате помощи представителя (адвоката) за счет другой стороны исходя из сложности дела и времени, затраченного на его рассмотрение.

Татьяна Семешко, адвокат Минской областной коллегии адвокатов, управляющий партнер адвокатского бюро «Ваш ЧАСТНЫЙ АДВОКАТ»