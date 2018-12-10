|
В Гомеле на оживленных перекрестках установят новые камеры. Почему водителям пока не стоит их бояться?
В Гомельской области в тестовом режиме организуют видеонаблюдение для выявления нарушений проезда перекрестков,
Оборудование позволит фиксировать не только превышение скорости, но и иные нарушения (пересечение сплошной линии разметки, проезд на красный свет, нарушения правил маневрирования, нарушения правил остановки и стоянки, движение с непристегнутым ремнем безопасности). Также камеры дадут возможность в автоматическом режиме получать всю необходимую информацию о транспортном средстве и его владельце — а это поможет в розыске угнанных и похищенных автомобилей.
В Минске оживленные перекрестки подобными камерами
ГАИ уже много лет ожидает отладки всех технических моментов и необходимых изменений в законы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гомеле на оживленных перекрестках установят новые камеры. Почему водителям пока не стоит их бояться?
В Гомельской области в тестовом режиме организуют видеонаблюдение для выявления нарушений проезда перекрестков.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)