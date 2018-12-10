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В Гомеле на оживленных перекрестках установят новые камеры. Почему водителям пока не стоит их бояться?

11.12.2018 08:12 — Разное | Tut.by  
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В Гомельской области в тестовом режиме организуют видеонаблюдение для выявления нарушений проезда перекрестков, сообщила телерадиокомпания «Гомель».


Оборудование позволит фиксировать не только превышение скорости, но и иные нарушения (пересечение сплошной линии разметки, проезд на красный свет, нарушения правил маневрирования, нарушения правил остановки и стоянки, движение с непристегнутым ремнем безопасности). Также камеры дадут возможность в автоматическом режиме получать всю необходимую информацию о транспортном средстве и его владельце — а это поможет в розыске угнанных и похищенных автомобилей.

В Минске оживленные перекрестки подобными камерами оборудовали еще в 2014 году, однако до сих пор никто не получает с них «писем счастья»: законодательство позволяет привлекать к ответственности по фотофиксации только за превышения скорости и только с камер, принадлежащих «Безопасным дорогам Беларуси».

ГАИ уже много лет ожидает отладки всех технических моментов и необходимых изменений в законы.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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В Гомельской области в тестовом режиме организуют видеонаблюдение для выявления нарушений проезда перекрестков.
 
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