|
В Витебске на пешеходной улице продают одну из вип-квартир в трехквартирном доме
На продажу выставлена престижная недвижимость в историческом центре Витебска — на улице Толстого продают здание № 3, а также 5-комнатную квартиру в доме № 5.
Продавцы недвижимости разные, но оба лота выставлены на площадке realt.by. Квартиру продают с конца сентября, а дом № 3 — с начала декабря.
За 5-комнатную квартиру в доме № 5, на первом этаже которого находится обувной магазин холдинга «Марко-сити», продавец просит 424 447 рублей. Общая площадь двухуровневой квартиры — 209 кв. м, так что выходит 2031 рубль за «квадрат».
Всего в этом доме, который является памятником архитектуры и был отстроен с нуля в конце 1990-х, три вип-квартиры. Кроме жилья на пешеходной улице в центре Витебска новый владелец получит подвал и гараж.
Соседнее здание № 3 продают целиком, по договорной цене. Это также памятник архитектуры. На первом этаже находятся кафе, чьи летние веранды сносят, так как они
Этот лот представляет собой кирпичное здание в два этажа с мансардой общей площадью 700 кв. м на пешеходной улице.
Второй этаж и мансарда имеют свободную планировку и пригодны под офисы, конференц-зал, гостиницу и т.п. Новому владельцу также обещают собственную автостоянку.
Весной у дома № 3
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На продажу выставлена престижная недвижимость в историческом центре Витебска - на улице Толстого продают 5-комнатную квартиру в доме № 5.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)