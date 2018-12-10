В Витебске на пешеходной улице продают одну из вип-квартир в трехквартирном доме

На продажу выставлена престижная недвижимость в историческом центре Витебска — на улице Толстого продают здание № 3, а также 5-комнатную квартиру в доме № 5.



Улица Толстого, 5. Фото: realt.by

Продавцы недвижимости разные, но оба лота выставлены на площадке realt.by. Квартиру продают с конца сентября, а дом № 3 — с начала декабря.

За 5-комнатную квартиру в доме № 5, на первом этаже которого находится обувной магазин холдинга «Марко-сити», продавец просит 424 447 рублей. Общая площадь двухуровневой квартиры — 209 кв. м, так что выходит 2031 рубль за «квадрат».



Интерьер продаваемой квартиры. Фото: realt. by

Всего в этом доме, который является памятником архитектуры и был отстроен с нуля в конце 1990-х, три вип-квартиры. Кроме жилья на пешеходной улице в центре Витебска новый владелец получит подвал и гараж.

Соседнее здание № 3 продают целиком, по договорной цене. Это также памятник архитектуры. На первом этаже находятся кафе, чьи летние веранды сносят, так как они заслоняют постройку .



Улица Толстого, 3. Фото: realt.by

Этот лот представляет собой кирпичное здание в два этажа с мансардой общей площадью 700 кв. м на пешеходной улице.

Второй этаж и мансарда имеют свободную планировку и пригодны под офисы, конференц-зал, гостиницу и т.п. Новому владельцу также обещают собственную автостоянку.



Улица Толстого, 3. Фото realt.by

Весной у дома № 3 появилась трехэтажная пристройка из силикатного кирпича. Новострой возник со стороны здания, которая выходит во двор.