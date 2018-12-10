Хрустящий, теплый, ароматный. Домашний хлеб по рецепту TUT.BY

Когда в детстве мама отправляла в магазин за хлебом, невозможно было дойти до дома, не съев по пути хотя бы горбушку. Сейчас магазины радуют нас большим разнообразием, нежели просто батоном или темным «кирпичиком». Но что может быть лучше домашнего свежеиспеченного хлеба? У тех, кому не посчастливилось в детстве уплетать бабушкин хлеб из печи, есть возможность наверстать упущенное.

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