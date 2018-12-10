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Горячий декабрь акций от минских застройщиков к Новому году. Обзор Realt.by
Зная, что многие мечтают встретить Новый год в новой квартире застройщики столичного региона позаботились о покупателях и предлагают хорошие условия для приобретения новостроек.
Портал Realt.by в канун Нового 2019 года собрал 10 интересных предложений застройщиков. Еще есть время не только ознакомиться, но и принять важнейшее решение.
1. ЖК «Мегаполис» на пр. Дзержинского — 5 минут до метро. Квартиры от 2120 BYN за кв.м в рассрочку 0% до 24 месяцев
ЖК «Мегаполис» представляет собой ансамбль многосекционных монолитных зданий переменной этажности (от 13 до 23 этажей). Это доступные по цене квартиры в современном районе Минска. Рядом станция метро «Малиновка». Совершенно новые объекты инфраструктуры рядом: новые школы, детсады, поликлиники, гипермаркеты. Все квартиры в монолитных домах комплекса имеют свободную планировку, высокие показатели по шумо- и теплоизоляции и сдаются с улучшенной черновой отделкой.
Успейте воспользоваться специальным предложением на квартиры в ЖК «
Действуют выгодные программы финансирования от застройщика:
Подробнее: +375 (29) 340 05 40, + 375 (33) 340 05 40
Продавец: ООО «Агентство недвижимости «Мегаполис»
2. «Олимпик Парк» – многофункциональный жилой квартал в микрорайоне «Лебяжий»
При покупке квартиры в ЖК «Олимпик Парк» от застройщика возможно оформление:
Подробнее: +375 (29) 340 05 40, + 375 (33) 340 05 40
Продавец: ООО «Агентство недвижимости «Мегаполис»
3. Жилой дом в Озерицкой Слободе
Дом в Озерицкой Слободе представляет собой
Стены: наружные, внутриквартирные и межквартирные перегородки — железобетонные панели. Перекрытия — железобетонные. Отопление — индивидуальное поквартирное. Электроснабжение — скрытая проводка.
До Минска всего 20 минут на автомобиле и маршрутном такси.
В продаже однокомнатные и двухкомнатные квартиры.
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Средняя цена квартир в новостройках Минска растет седьмую неделю подряд. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет около 120...
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