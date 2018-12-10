Горячий декабрь акций от минских застройщиков к Новому году. Обзор Realt.by



Горячий декабрь акций от минских застройщиков к Новому году

Зная, что многие мечтают встретить Новый год в новой квартире застройщики столичного региона позаботились о покупателях и предлагают хорошие условия для приобретения новостроек.

Портал Realt.by в канун Нового 2019 года собрал 10 интересных предложений застройщиков. Еще есть время не только ознакомиться, но и принять важнейшее решение.

1. ЖК «Мегаполис» на пр. Дзержинского — 5 минут до метро. Квартиры от 2120 BYN за кв.м в рассрочку 0% до 24 месяцев





ЖК «Мегаполис» представляет собой ансамбль многосекционных монолитных зданий переменной этажности (от 13 до 23 этажей). Это доступные по цене квартиры в современном районе Минска. Рядом станция метро «Малиновка». Совершенно новые объекты инфраструктуры рядом: новые школы, детсады, поликлиники, гипермаркеты. Все квартиры в монолитных домах комплекса имеют свободную планировку, высокие показатели по шумо- и теплоизоляции и сдаются с улучшенной черновой отделкой.

Успейте воспользоваться специальным предложением на квартиры в ЖК « Мегаполис »: рассрочка 0% до 24 месяцев!

Действуют выгодные программы финансирования от застройщика:

рассрочка 0% до 2 лет;

кредит от 9,9%;

лизинг от 4,9%;

квартира в зачет;

Подробнее: +375 (29) 340 05 40, + 375 (33) 340 05 40

Продавец: ООО «Агентство недвижимости «Мегаполис»

2. «Олимпик Парк» – многофункциональный жилой квартал в микрорайоне «Лебяжий»





«Олимпик Парк» включает в себя уютный жилой квартал с малоэтажной застройкой, физкультурно-оздоровительный комплекс и двухэтажный ресторан. На территории «Олимпик Парк» предусмотрены благоустроенные пешеходные зоны, удобные подъездные пути и просторные гостевые парковки. Новый жилой квартал в Лебяжьем граничит с биологическим заказником, где можно насладиться пешими и велосипедными прогулками на свежем воздухе, а потрясающий вид на водохранилище «Дрозды» делает его тем местом, где каждое утро по-настоящему доброе.

При покупке квартиры в ЖК «Олимпик Парк» от застройщика возможно оформление:

«трейд-ин»;

рассрочки 0% на период до 2 лет;

кредит от 9,99%;

лизинг от 4.9%.

Подробнее: +375 (29) 340 05 40, + 375 (33) 340 05 40

Продавец: ООО «Агентство недвижимости «Мегаполис»

3. Жилой дом в Озерицкой Слободе





Дом в Озерицкой Слободе представляет собой 5-ти этажный многоквартирный жилой дом , состоящий из трех блок-секций, без лифта и мусоропровода, с техническим подпольем, техническим чердаком и внутренним водостоком по типовому проекту серии БО/5-01. Застройщик предлагает квартиры без отделочных работ. Имеется унитаз, газовая плита и приборы учета. Оконные блоки из ПВХ профиля с двухкамерными стеклопакетами. Остекленные лоджии и стальные входные двери в квартиры.

Стены: наружные, внутриквартирные и межквартирные перегородки — железобетонные панели. Перекрытия — железобетонные. Отопление — индивидуальное поквартирное. Электроснабжение — скрытая проводка.

До Минска всего 20 минут на автомобиле и маршрутном такси.

В продаже однокомнатные и двухкомнатные квартиры.