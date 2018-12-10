В хозяйстве пригодится: Mercedes вывел на рынок полноприводные версии нового Sprinter

Компания Mercedes объявила о начале продаж полноприводных модификаций фургона Sprinter третьего поколения, который был представлен в феврале этого года.





От стандартных версий с передним или задним приводом новый Sprinter 4×4 отличается увеличенным дорожным просветом (на 155 мм спереди и 135 мм сзади) и улучшенной геометрической проходимостью. Угол въезда увеличен до 26 градусов, угол съезда — до 25 градусов, а угол рампы равен 23 градусам. Предельная крутизна преодолеваемого подъема на 20% больше, чем у моноприводных версий Sprinter. Передняя ось у Sprinter 4×4, как и у предшественника, подключается нажатием кнопки — в нормальных условиях крутящий момент распределяется в отношении 35:65 в пользу задней оси. Также полноприводный фургон потяжелел на 140 кг.





Система ESP у полноприводного Sprinter была перенастроена, кроме того, в арсенале фургона имеется электронная система управления тяговым усилием 4ETS, имитирующая блокировки дифференциалов: на скользком покрытии электроника посредством кратких тормозных импульсов автоматически притормаживает пробуксовывающие колеса, подавая больше момента на колеса с лучшим сцеплением с дорогой. В качестве опции для доступен понижающий редуктор Low Range. О гамме доступных силовых агрегатов для полноприводного фургона в компании не обмолвились — стандартный Sprinter оснащается несколькими вариантами 2,1-литровой дизельной «четверки» с отдачей от 114 до 177 лошадиных сил, а также 190-сильным мотором V6 объемом 3 л.





Mercedes уже начал прием заказов на новый Sprinter 4×4. В Германии цены начинаются от 46 272 евро за версию со стандартной колесной базой.