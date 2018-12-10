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Пять главных фактов о зеленом чае

11.12.2018 08:50 — Разное | Tut.by  
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О том, чем полезен зеленый чай и когда лучше от него воздержаться, рассказывает «Здоровье Mail.Ru».


Фото: pixabay.com

Помогает худеющим

Содержащийся в напитке антиоксидант (эпигаллокатехина галлат), помимо прочих полезных свойств, действительно способствует сжиганию жира, это подтвердили исследования. Конечно, эффект не будет потрясающим, и десятки килограммов резко не растворятся в чае, но это и не нужно. А вот уровень окисления жирных кислот организме (это биомаркер процесса сжигания жира) повышается на 25% при регулярном употреблении напитка.

Улучшает память

Некоторые исследования доказывают влияние зеленого чая и на работоспособность головного мозга. Так, ученые из университета Базеля проследили влияние экстракта зеленого чая на активность мозга с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) и заметили, как улучшилась производительность. Также было установлено, что после употребления напитка испытуемые лучше справлялись с задачами на память. Кстати, и кофеин в составе чая действует на центральную нервную систему, причем так же бодряще. Однако в случае чая действие вещества смягчается и может длиться почти вдвое дольше, чем у кофе.

Снижает давление

Исследователи из Японии установили, что зеленый чай не рекомендуется пить, с препаратами от давления, поскольку он заметно снижает действие этих медикаментов. Эффект от лекарств могут нивелировать всего две чашки напитка.

Смягчает симптомы ревматоидного артрита

Один из компонентов зеленого чая — антиоксидант эпигаллокатехин-3-галлат — по мнению ученых Университета Вашингтона, может способствовать облегчению болей в суставах. Соединение исследовали на лабораторных животных с ревматоидным артритом, результаты показали: выраженность симптомов заболевания снизилась.

Нейтрализует пользу железа

Исследователи из Университета штата Пенсильвания обнаружили: вещество, содержащееся в зеленом чае, от которого зависят антиоксидантные и противовоспалительные свойства, может соединяться с железом, которое поступает в организм с едой. Соединение этих двух веществ приводит к потере полезных свойств обоих элементов. В итоге положительного эффекта нет ни от того, ни от другого.

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