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Житель Витебска, гуляя с собакой, разбивал окна в домах
В Витебске, в микрорайоне «Билево», молодой человек бил окна в чужих квартирах - примерно в одно и то же время и неподалеку друг от друга. Всего на счету хулигана оказалось восемь подобных случаев. Об этом сообщили в управлении внутренних дел Витебского облисполкома.
В поле зрения правоохранителей попал молодой человек, которого свидетели несколько раз видели вблизи места происшествия. При очередной попытке разбить окно его задержали.
Оказалось, что 18-летний парень разбивал окна во время прогулок с собакой. При этом он заранее присмотрел место, где можно набрать камней, и время от времени развлекал себя порчей чужого имущества. В качестве мишеней задержанный выбирал окна со стеклопакетами в квартирах на первых этажах. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 339 УК.
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В Витебске, в микрорайоне «Билево», молодой человек бил окна в чужих квартирах - примерно в одно и то же время и неподалеку друг от друга. Всего на счету хулигана...
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