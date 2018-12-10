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Житель Витебска, гуляя с собакой, разбивал окна в домах

11.12.2018 08:44 — Разное | Партизан  
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В Витебске, в микрорайоне «Билево», молодой человек бил окна в чужих квартирах - примерно в одно и то же время и неподалеку друг от друга. Всего на счету хулигана оказалось восемь подобных случаев. Об этом сообщили в управлении внутренних дел Витебского облисполкома.

В поле зрения правоохранителей попал молодой человек, которого свидетели несколько раз видели вблизи места происшествия. При очередной попытке разбить окно его задержали.

Оказалось, что 18-летний парень разбивал окна во время прогулок с собакой. При этом он заранее присмотрел место, где можно набрать камней, и время от времени развлекал себя порчей чужого имущества. В качестве мишеней задержанный выбирал окна со стеклопакетами в квартирах на первых этажах. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 339 УК.
 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебске, в микрорайоне «Билево», молодой человек бил окна в чужих квартирах - примерно в одно и то же время и неподалеку друг от друга. Всего на счету хулигана...
 
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