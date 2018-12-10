Житель Витебска, гуляя с собакой, разбивал окна в домах

В поле зрения правоохранителей попал молодой человек, которого свидетели несколько раз видели вблизи места происшествия. При очередной попытке разбить окно его задержали.





Оказалось, что 18-летний парень разбивал окна во время прогулок с собакой. При этом он заранее присмотрел место, где можно набрать камней, и время от времени развлекал себя порчей чужого имущества. В качестве мишеней задержанный выбирал окна со стеклопакетами в квартирах на первых этажах. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 339 УК.