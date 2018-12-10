В Минске назвали лауреатов премии тюремной литературы





Выступает правозащитник Алесь Беляцкий. Фото: svaboda.org





Блогер Лапшин без разрешения Азербайджана посетил Нагорный Карабах. Его задержали в Минске и после нескольких месяцев за решёткой в ​​феврале 2017-го выдали азербайджанцам. В Баку он получил 3 года лишения свободы. Позже Александр Лапшин выехал в Израиль, написал книгу "Лагерь смерти в центре Минска". Некляева наградили за книги "Письма к Воле" и "Только стихи", Николайчик — за произведения в книге "Бо". Кстати, Ольга Николайчик, известная общественная активистка, не смогла прийти на мероприятие, так как к ней "ломились два милиционера в штатском".



