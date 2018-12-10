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В Минске назвали лауреатов премии тюремной литературы

11.12.2018 08:42 — Разное | Партизан  
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10 декабря в Минске объявили лауреатов литературной премии имени Франтишка Олехновича. Ими стали Александр Лапшин, Владимир Некляев и Ольга Николайчик. Премия была основана пять лет назад Белорусским ПЕН-центром совместно с "Радио "Свобода" за лучшее произведение, написанное в заключении.


Выступает правозащитник Алесь Беляцкий. Фото: svaboda.org

Блогер Лапшин без разрешения Азербайджана посетил Нагорный Карабах. Его задержали в Минске и после нескольких месяцев за решёткой в ​​феврале 2017-го выдали азербайджанцам. В Баку он получил 3 года лишения свободы. Позже Александр Лапшин выехал в Израиль, написал книгу "Лагерь смерти в центре Минска". Некляева наградили за книги "Письма к Воле" и "Только стихи", Николайчик — за произведения в книге "Бо". Кстати, Ольга Николайчик, известная общественная активистка, не смогла прийти на мероприятие, так как к ней "ломились два милиционера в штатском".

Правозащитник и лауреат премии 2014 года Алесь Беляцкий в своём выступлении отметил, что мероприятие проходит на новой публичной площадке "Территория прав", которая появилась в Уручье в белорусской столице, информирует svaboda.org.

 
Теги: Минск
 
 
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10 декабря в Минске объявили лауреатов литературной премии имени Франтишка Олехновича. Ими стали Александр Лапшин, Владимир Некляев и Ольга Николайчик. Премия была...
 
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