Родина помнит: экипаж Вязовича удостоен высоких спортивных званий









Первый заместитель Министра спорта и туризма Республики Беларусь В.В. Дурнов подписал приказ № 634 "О присвоении спортивных званий" по итогам сезона-2018. Среди спортсменов, удостоенных высоких званий, оказались и представители команды "МАЗ-СПОРТавто".





Так, начальник спортивной команды, а по совместительству и пилот экипажа Сергей Вязович получил звание "Мастер спорта Республики Беларусь международного класса". Звания "Мастер спорта Республики Беларусь" удостоены заместитель начальника спортивной команды, штурман Павел Гаранин и механик этого же экипажа Андрей Жигулин.





Отметим, что автогонщики МАЗа заслужили такое признание своим самоотверженным трудом и целеустремленностью. В этом году они не только впервые в истории белорусского спорта поднялись на подиум самого престижного мирового ралли-рейда, но также впервые стали победителями международного ралли, финишировав первыми на Turkmen Desert Race 2018 в Туркмении.





Поздравляем экипаж! Желаем успехов и новых достижений!