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Родина помнит: экипаж Вязовича удостоен высоких спортивных званий

11.12.2018 08:37 — Разное | Партизан  
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Сергей Вязович, Павел Гаранин и Андрей Жигулин - члены экипажа команды "МАЗ-СПОРТавто", ставшего серебряным призером ралли-рейда "Дакар-2018", удостоены высоких спортивных званий Республики Беларусь, сообщила пресс-служба Минского автозавода.



Первый заместитель Министра спорта и туризма Республики Беларусь В.В. Дурнов подписал приказ № 634 "О присвоении спортивных званий" по итогам сезона-2018. Среди спортсменов, удостоенных высоких званий, оказались и представители команды "МАЗ-СПОРТавто".

Так, начальник спортивной команды, а по совместительству и пилот экипажа Сергей Вязович получил звание "Мастер спорта Республики Беларусь международного класса". Звания "Мастер спорта Республики Беларусь" удостоены заместитель начальника спортивной команды, штурман Павел Гаранин и механик этого же экипажа Андрей Жигулин.

Отметим, что автогонщики МАЗа заслужили такое признание своим самоотверженным трудом и целеустремленностью. В этом году они не только впервые в истории белорусского спорта поднялись на подиум самого престижного мирового ралли-рейда, но также впервые стали победителями международного ралли, финишировав первыми на Turkmen Desert Race 2018 в Туркмении.

Поздравляем экипаж! Желаем успехов и новых достижений!

 
 
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Сергей Вязович, Павел Гаранин и Андрей Жигулин - члены экипажа команды "МАЗ-СПОРТавто", ставшего серебряным призером ралли-рейда "Дакар-2018", удостоены высоких...
 
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