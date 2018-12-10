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Макрон ввел во Франции чрезвычайное положение
О деталях вводимого чрезвычайного положения пообещали сообщить позднее.
© president.gov.ua
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил в стране чрезвычайное положение в связи с охватившими крупнейшие города массовыми протестами так называемых "желтых жилетов", о чем заявил в понедельник, 10 декабря, во время телевизионного обращения, которое транслировал телеканал
В частности, Макрон заявил, что объявляет в стране чрезвычайное экономическое и социальное положение.
Детали чрезвычайного положения пока неизвестны - о них пообещали сообщить позднее.
Напомним, 17 ноября во Франции вспыхнули протесты против подорожания топлива. В Париже митингующие возводили баррикады, жгли автомобили, били витрины и прибегали к столкновениям с правоохранителями и группами других протестующих. Количество раненых достигает десятков человек, задержанных – превысило 1,7 тысяч человек.
4 декабря Елисейский дворец принял решение в ближайшее время ввести мораторий на повышение налогов на топливо. Однако протестующие остались недовольны этим решением, расширили список требований и отказались прекращать акцию. Они также выступили против политики президента Эммануэля Макрона и его реформ.
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О деталях вводимого чрезвычайного положения пообещали сообщить позднее.
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