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Макрон ввел во Франции чрезвычайное положение

11.12.2018 08:35 — Разное | Партизан  
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О деталях вводимого чрезвычайного положения пообещали сообщить позднее.


© president.gov.ua

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил в стране чрезвычайное положение в связи с охватившими крупнейшие города массовыми протестами так называемых "желтых жилетов", о чем заявил в понедельник, 10 декабря, во время телевизионного обращения, которое транслировал телеканал BFM.

В частности, Макрон заявил, что объявляет в стране чрезвычайное экономическое и социальное положение.

Детали чрезвычайного положения пока неизвестны - о них пообещали сообщить позднее.


Напомним, 17 ноября во Франции вспыхнули протесты против подорожания топлива. В Париже митингующие возводили баррикады, жгли автомобили, били витрины и прибегали к столкновениям с правоохранителями и группами других протестующих. Количество раненых достигает десятков человек, задержанных – превысило 1,7 тысяч человек.

4 декабря Елисейский дворец принял решение в ближайшее время ввести мораторий на повышение налогов на топливо. Однако протестующие остались недовольны этим решением, расширили список требований и отказались прекращать акцию. Они также выступили против политики президента Эммануэля Макрона и его реформ.

 
 
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О деталях вводимого чрезвычайного положения пообещали сообщить позднее.
 
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