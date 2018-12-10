Белорусская компания извинилась перед зрителями «Первого канала» за фейк









Случай прокомментировал Яков Бута, основатель и руководитель проекта StringersHub.





StringersHub — белорусский стартап c офисом в Минске . В начале 2018 года StringersHub попал в известный Starta Accelerator в Нью-Йорке. Эта площадка «соединяет медиа и стрингеров».





Именно через StringersHub «Первый канал» нашел продюсера, который готовил сюжет о негативных последствиях Евромайдана в Украине.





— Я хочу извиниться за ту ошибку, которую допустила наша компания, — говорится в комментарии Якова Буты. — В первую очередь — перед руководством, сотрудниками и, конечно, зрителями «Первого канала». Перед журналистским сообществом, которое принципиально отстаивает профессиональные ценности. И Виталием Юрченко, который стал антигероем новостных лент в прошлую пятницу.









42.TUT.BY . Бута назвал съемки подставного человека «ужасной ошибкой», пишет





— Здесь не идет речи о спланированных провокациях, создании осознанных фейков или участии в информационных войнах. Это банальный непрофессионализм. Мы недосмотрели, не проконтролировали и, в конце концов, не донесли те ценности, которые должны быть у человека, работающего с информацией, особенно такой чувствительной. За что искренне извиняемся.





Глава компании сообщил, что StringersHub прекратила сотрудничество с продюсером, который допустил ошибку.



