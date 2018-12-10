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Экс-глава Беларуси: Буш задал единственный вопрос: у кого ядерная кнопка?

11.12.2018 08:08 — Разное | Партизан  
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Бывший премьер-министр Беларуси Вячеслав Кебич вспомнил любопытный факт о подписании Беловежских соглашений, о котором раньше, по его словам, не упоминал.



– Когда Ельцин докладывал, первый, кому он доложил – это был, конечно, президент Буш-старший. Он задал единственный вопрос: «Я не знаю, что вы там подписали, но я только хочу спросить: у кого ядерная кнопка?». Этот факт говорил о том, что он первым понял, к чему может привести развал Советского Союза, – сказал Вячеслав Кебич в интервью телеканалу СТВ.

По словам премьер-министра 1991-1994 годов, интеграционные структуры, которые позже появились на постсоветском пространстве, так и не привели к восстановлению связей между странами, входившими в СССР.

– Я считаю, что те задачи, которые стоят перед ЕАЭС, до сих пор не выполнены. Мы никак не можем прийти к единому мнению о том, что мы должны быть в одинаковых экономических условиях. И мы по-прежнему каждый раз (в данному случае, если мы говорим о Беларуси) перед Новым годом (слава богу, в этом году нет) согласовываем цены на газ, нефть, квоты на газ, нефть. Этого не должно быть, – заметил бывший премьер.


 
 
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Бывший премьер-министр Беларуси Вячеслав Кебич вспомнил любопытный факт о подписании Беловежских соглашений, о котором раньше, по его словам, не упоминал.
 
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