Экс-глава Беларуси: Буш задал единственный вопрос: у кого ядерная кнопка?









СТВ . – Когда Ельцин докладывал, первый, кому он доложил – это был, конечно, президент Буш-старший. Он задал единственный вопрос: «Я не знаю, что вы там подписали, но я только хочу спросить: у кого ядерная кнопка?». Этот факт говорил о том, что он первым понял, к чему может привести развал Советского Союза, – сказал Вячеслав Кебич в интервью телеканалу





По словам премьер-министра 1991-1994 годов, интеграционные структуры, которые позже появились на постсоветском пространстве, так и не привели к восстановлению связей между странами, входившими в СССР.





– Я считаю, что те задачи, которые стоят перед ЕАЭС, до сих пор не выполнены. Мы никак не можем прийти к единому мнению о том, что мы должны быть в одинаковых экономических условиях. И мы по-прежнему каждый раз (в данному случае, если мы говорим о Беларуси) перед Новым годом (слава богу, в этом году нет) согласовываем цены на газ, нефть, квоты на газ, нефть. Этого не должно быть, – заметил бывший премьер.



