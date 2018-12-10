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Комитет госконтроля Могилевской области выявил нарушения

11.12.2018 — Разное | Кировец  
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Комитет госконтроля Могилевской области выявил нарушения

Выявлены многочисленные нарушения

Комитетом госконтроля области в рамках проверки отдельных вопросов деятельности ОАО «Строитель» Горецкого района установлены в 2018 году нарушения сроков выплаты своим работникам заработной платы, порядка проведения процедур закупок, требований проектной документации при возведении одного из объектов строительства, а также завышения стоимости строительно-монтажных работ на сумму 18,1 тыс. рублей.
По результатам проверки ОАО «Строитель» и его должностные лица привлечены Комитетом к административной ответственности.

Недостатки в работе

Комитетом госконтроля области изучено выполнение поручений Главы государства о создании (реконструкции) производственных мощностей и обеспечении эффективной работы предприятий цементной, деревообрабатывающей, кожевенной и химической отраслей.
Установлено, что вложение более 1 млрд. долларов США инвестиций в модернизацию 6 таких организаций ожидаемого результата пока не принесло.
Все инвестпроекты реализованы (реализуются) с отставанием от первоначально запланированных сроков. В настоящее время производственные мощности недозагружены, отдельные из них используются неэффективно. В организациях имеются трудности с погашением инвестиционных кредитов, сбытом продукции созданных производств. Как следствие, деятельность всех изученных предприятий неэффективна и убыточна.
О результатах анализа Комитетом проинформирован Комитет госконтроля Республики Беларусь, ему на рассмотрение внесены предложения Правительству по повышению эффективности использования созданных производств, стабилизации финансово-экономического положения модернизированных организаций.

 
 
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Выявлены многочисленные нарушения Комитетом госконтроля области в рамках проверки отдельных вопросов деятельности ОАО «Строитель» Горецкого района...
 
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