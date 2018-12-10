Комитет госконтроля Могилевской области выявил нарушения





Выявлены многочисленные нарушения

Комитетом госконтроля области в рамках проверки отдельных вопросов деятельности ОАО «Строитель» Горецкого района установлены в 2018 году нарушения сроков выплаты своим работникам заработной платы, порядка проведения процедур закупок, требований проектной документации при возведении одного из объектов строительства, а также завышения стоимости строительно-монтажных работ на сумму 18,1 тыс. рублей.

По результатам проверки ОАО «Строитель» и его должностные лица привлечены Комитетом к административной ответственности.

Недостатки в работе

Комитетом госконтроля области изучено выполнение поручений Главы государства о создании (реконструкции) производственных мощностей и обеспечении эффективной работы предприятий цементной, деревообрабатывающей, кожевенной и химической отраслей.

Установлено, что вложение более 1 млрд. долларов США инвестиций в модернизацию 6 таких организаций ожидаемого результата пока не принесло.

Все инвестпроекты реализованы (реализуются) с отставанием от первоначально запланированных сроков. В настоящее время производственные мощности недозагружены, отдельные из них используются неэффективно. В организациях имеются трудности с погашением инвестиционных кредитов, сбытом продукции созданных производств. Как следствие, деятельность всех изученных предприятий неэффективна и убыточна.

О результатах анализа Комитетом проинформирован Комитет госконтроля Республики Беларусь, ему на рассмотрение внесены предложения Правительству по повышению эффективности использования созданных производств, стабилизации финансово-экономического положения модернизированных организаций.