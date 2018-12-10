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45 рублей за мужскую стрижку. Провели один день в барбершопе

11.12.2018 09:04 — Разное | Tut.by  
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Когда Алексей Гавриленко решил заниматься стрижками, сразу записался на курсы. Все шло хорошо до того момента, пока ему в руки не дали бигуди. Так и не разобравшись, как с этим работать парень ушел из профессии, даже не освоив ее до конца. Алексей успел поработать строителем, официантом и в сфере продаж, но все это время чувствовал себя не в своей тарелке. Уволившись с очередной работы, парень вернулся к стрижкам и стал барбером. Мы провели с Алексеем один день и узнали, почему в барбершопе так дорого, можно ли ускорить рост бороды, за что барбер может получить по лицу и что нужно делать мужчинам, чтобы выглядеть модно каждый день.

Выражаем благодарность за помощь в организации съемок барбершопу FIRM Mensk

 
 
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Мы провели один с барбером и узнали, почему он не стал женским парикмахером, можно ли мыть бороду обычным шампунем и в чем кайф от работы в барбершопе.
 
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