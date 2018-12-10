В Жлобине две семейные пары похитили мясную продукцию с мясокомбината

Очередная попытка похитить мясную продукцию с ОАО «Жлобинский мясокомбинат» закончилась неудачей для похитителей. Последние, к слову, работали по-семейному. Одни разделывали, вторые – выносили.

Буквально в конце ноября с поличным были задержаны двое жителей города Жлобина, которые украли 80 килограмм продукции. По данному факту возбуждено уголовное дело. Не прошло и недели, как другие несуны попались с руки милиционеров.

5 декабря 2018 года группа задержания Жлобинского отдела Департамента охраны остановила двух жителей районного центра. Мужчины тащили тяжелые сумки, внутри которых находилась мясная вырезка.

При первоначальном опросе они категорически отрицали тот факт, что мясо похищено. Нашли, мол, сумки в кустах, рядом с мясокомбинатом. Но их версия не выдержала проверки. Оперативники БЭП Жлобинского РОВД установили, что события развивались иначе.

За день до задержания две работницы предприятия, а по совместительству – жены несунов, разделали мясо и приготовили поклажу для выноса. Вторую часть криминального плана - доставку мяса домой, должны были реализовать мужья. Не вышло. А несли они 55 килограмм мясной продукции на сумму 475,75 рублей.

Сегодня во всех перипетиях семейного дела разбираются следователи. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205 УК Республики Беларусь (Кража).

Виталий ПРИСТРОМОВ.