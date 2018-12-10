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Купить ёлку гораздо дешевле…

11.12.2018 — Разное | Светлы шлях  
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Близятся зимние праздники. Пора выбирать подарки, обдумывать элементы декора в доме. А что за Новый год без новогодней ёлки? Сейчас многие используют искусственные заменители, дабы не участвовать в вырубке лесов, но количество приверженцев живой и пахучей лесной красавицы в доме всё так же велико.

Купить ёлку гораздо дешевле…
Как обычно продажа новогодних деревьев будет организована в лесничествах и на ёлочных базарах, где купить их будет гораздо дешевле, чем незаконно вырубить новогоднюю красавицу самому в лесу.

Незаконно срубленное дерево обойдется куда дороже. За это предусмотрена административная ответственность – штраф для физических лиц до 50 базовых величин (до 1225 рублей). Также за каждое незаконно заготовленное дерево придется возместить вред, причиненный окружающей среде и стоимость самого новогоднего дерева.

С целью пресечения незаконных заготовок ёлок перед новогодними праздниками будут проводиться рейды и нашей инспекцией и подразделениями лесхозов, РОВД.

Поэтому покупайте новогодние деревья на ёлочных базарах и со спокойным сердцем встречайте праздники.

Денис ЧЕРТОВИЧ, заместитель начальника Сморгонской межрайинспекции охраны животного и растительного мира.

 

 
 
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Близятся зимние праздники. Пора выбирать подарки, обдумывать элементы декора в доме. А что за Новый год без новогодней ёлки? Сейчас многие используют искусственные...
 
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