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Купить ёлку гораздо дешевле…
11.12.2018 — Разное | Светлы шлях
Близятся зимние праздники. Пора выбирать подарки, обдумывать элементы декора в доме. А что за Новый год без новогодней ёлки? Сейчас многие используют искусственные заменители, дабы не участвовать в вырубке лесов, но количество приверженцев живой и пахучей лесной красавицы в доме всё так же велико.
С целью пресечения незаконных заготовок ёлок перед новогодними праздниками будут проводиться рейды и нашей инспекцией и подразделениями лесхозов, РОВД.
Поэтому покупайте новогодние деревья на ёлочных базарах и со спокойным сердцем встречайте праздники.
Денис ЧЕРТОВИЧ, заместитель начальника Сморгонской межрайинспекции охраны животного и растительного мира.
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Близятся зимние праздники. Пора выбирать подарки, обдумывать элементы декора в доме. А что за Новый год без новогодней ёлки? Сейчас многие используют искусственные...
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