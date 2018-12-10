Во Франции введено чрезвычайное положение. Страна теряет миллиарды евро из-за протестов

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Эмманюэль Макрон объявил о введении с 10 декабря чрезвычайного положения в стране в связи с протестами «желтых жилетов». Президент признал, что не смог решить проблемы, волнующие французов последние 40 лет.

Протесты во Франции продолжаются уже около месяца. Они начались с выступлений против повышения топливных налогов, но потом акцент сместился на недовольство властью и общим экономическим положением. Теперь участники акций требуют отставки Макрона, пишет РБК .

Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что городу нанесен невосполнимый ущерб, так как протесты фактически остановили экономическую и культурную жизнь столицы. За время столкновений во Франции были задержаны 4 тыс. человек.

Экономика Франции из-за протестов потеряет 0,2% экономического роста, а ретейлеры уже оценили убытки в 1 млрд евро.



Власти Франции 4 декабря решили отложить повышение топливных налогов на шесть месяцев. «Никакая налоговая выгода не должна быть угрозой единству нации», — заявил премьер-министр Эдуард Филипп.

Президент США Дональд Трамп призвал Францию отменить Парижское соглашение по климату, из-за которого в стране намеревались ввести экологический налог на топливо.



В прошлый раз чрезвычайное положение вводилось в 2016 году, занимавший тогда пост президента Франсуа Олланд объявил его на фоне роста уровня безработицы — он достигал 10%.



Чрезвычайное положение предусматривает увеличение минимальной зарплаты на 100 евро (она составит около 1300 евро), отмену налогов для сверхурочных работ и годовых премий и др. При этом Макрон отказался вернуть налог на дорогое имущество свыше 1,3 млн евро (об этом требовали протестующие) и объявил о борьбе с уклонением от уплаты налогов.

Эти срочные экономические меры обойдутся бюджету Франции в 8-10 млрд евро.

Также власти Франции 4 декабря решили отложить повышение топливных налогов на шесть месяцев. «Никакая налоговая выгода не должна быть угрозой единству нации», — заявил премьер-министр Эдуард Филипп.

Президент США Дональд Трамп призвал Францию отменить Парижское соглашение по климату, из-за которого в стране намеревались ввести экологический налог на топливо.

