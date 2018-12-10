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Рабочий погиб при падении каркаса лифта в Борисове
11.12.2018 09:48 — Разное | Аргументы и факты
Предварительно известно, что при проведении плановой замены лифта в одном из многоквартирных жилых домов упал каркас кабины вместе с находившимся в ней работником.
От полученных телесных повреждений 34-летний рабочий скончался на месте, пишет
Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия. Будут проверены документы, касающиеся техники безопасности.
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Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия.
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