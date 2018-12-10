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Рабочий погиб при падении каркаса лифта в Борисове

11.12.2018 09:48 — Разное | Аргументы и факты  
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Рабочий погиб при падении каркаса лифта в Борисове
Фото из открытых источников

Предварительно известно, что при проведении плановой замены лифта в одном из многоквартирных жилых домов упал каркас кабины вместе с находившимся в ней работником.

От полученных телесных повреждений 34-летний рабочий скончался на месте, пишет БЕЛТА.

Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия. Будут проверены документы, касающиеся техники безопасности.

 

 
 
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​Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия.
 
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