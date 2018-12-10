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Бодибилдер увидел про себя злой мем. И ответил, что он вообще-то не такой
Бодибилдер Сорен Фалби (Søren Falby) из Дании наткнулся в Фейсбуке на мем со своей фотографией: кто-то взял его снимок без футболки и подставил в
Фалби ответил в комментариях под мемом. «Я никогда не ударю ничью маму. Я люблю свою маму до смерти и она убьет меня, если я ударю любую женщину. Вот фото меня с мамой».
У бодибилдера в инстаграме в принципе много милых снимков, например, с женой или псом.
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Кто-то взял его снимок без футболки и подставил в конструкцию «Он ударил твою маму. Что ты сделаешь?».
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