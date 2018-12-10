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Тренер минского «Динамо»: Мы должны давать спектакль

11.12.2018 09:44 — Разное | Tut.by  
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Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко на пресс-конференции после домашнего поражения в чемпионате КХЛ от подмосковного «Витязя» рассказал о вероятности обмена финского легионера Теему Пулккинена, оценил игру американского новобранца Дэвида Бута и ответил на предложение всей командой сходить в церковь, сообщает пресс-служба ХК «Динамо-Минск».


Андрей Сидоренко. Фото: hcdinamo.by

— В Подольске нам удался первый период, а тут начало не получилось. Были дешевые удаления. Выстояли в меньшинстве, перестроились. В атаке создали немало моментов, но вратарь соперника поймал кураж. Где-то не хватило агрессии в атаке.

— Как оцените действия Бута?

— Ему надо время адаптироваться. Он габаритный игрок, но пока не особо клеится. Ждем от Бута мощи в атаке, давления. В третьем периоде прошлого матча он тоже подсел. Рассчитываем на стабильную игру всех иностранцев.

— Пулккинена стоит обменять?

— Скажу одно: ждем его возвращения, но в то же время прорабатываем разные варианты. Просто так не отдадим его.

— Что будете делать в паузе?

— У команды будут двухразовые тренировки после пары дней отдыха.

— Может, стоит сходить в церковь на фарт?

— Мне уже предлагали, даже один опытный коллега посоветовал. Есть такое суеверие… Сходить со сборной в Норвегии? Там ведь католическая церковь:)

— Ждать ли изменений в ростере?

— Посмотрим. Увидим, как ребята сыграют в сборной. Надо подумать. Игру того же Гавруса вижу иначе.

— В чем команде надо прибавить в большинстве?

— Моменты были, но качество бросков оставляло желать лучшего. Это следствие мастерства. Скажите, как Буйницкий не попал в пустые ворота? Есть еще и человеческий фактор. С Нижним тоже игра давалась… Эти поражения давят психологически. Желание было сегодня, очень хотели победить, но не хватает действий с холодной головой, без эмоций. Мусорный гол бы пригодился.

— Что делать, чтобы команда выдохнула?

— Перефразируя Ленина, скажу так: работать, работать и еще раз работать. Профессионалы должны трудиться, у них контракты. Спорт дает шанс проявить себя. И за эти шансы нужно цепляться. Люди приходят на хоккей, и мы должны давать спектакль. Отдыхать надо, но в команде хватает проблем, которые необходимо решать. Качество игры немного улучшилось. Надо выжимать лучшее из нынешнего состава, — сказал Андрей Сидоренко.

 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко после домашнего поражения от «Витязя» рассказал о вероятности обмена финского легионера Теему Пулккинена,...
 
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