«Вояджер-2» вышел в межзвездное пространство

«Вояджер-2» стал вторым рукотворным объектом в истории человечества, который оказался в межзвездном пространстве. Специалисты NASA объявили , что аппарат вслед за своим «близнецом» — «Вояджером-1» — вышел за пределы гелиосферы. Об этом сообщает N+1.



Местоположение зондов «Вояджер-1» и «Вояджер-2». Фото: NASA / JPL-Caltech

Зонд «Вояджер-2» был запущен для исследования Солнечной системы в 1977 году. Аппарат смог сблизиться со всеми четырьмя планетами-гигантами и исследовать их, а затем направился к окраинам Солнечной системы.

Планировалось, что зонд проработает не больше пяти лет, но в августе 2018 года его миссия отметила свой 41-летний юбилей. Сейчас аппарат находится на расстоянии почти 120 астрономических единиц от Земли (самым удаленными рукотворным объектом является «Вояджер-1», расстояние до которого составляет почти 145 астрономических единиц).

С 2007 года зонд находился во внешнем слое гелиосферы — области пространства, где основной составляющей среды является солнечный ветер и магнитные поля Солнца. На границе гелиосферы, известной как гелиопауза, скорость солнечного ветра падает практически до нуля. Еще дальше, на расстоянии более 200 астрономических единиц от Солнца, располагается головная ударная волна, на которой частицы межзвездного ветра начинают свое торможение.

С конца августа детекторы космических лучей CRS (Cosmic Ray Subsystem) и система детектирования низкоэнергетических частиц LECP (Low-Energy Charged Particles) на борту зонда стали фиксировать увеличение энергии зарегистрированных заряженных частиц. В мае 2012 года аналогичные изменения параметров космических лучей обнаружил «Вояджер-1», это произошло примерно за три месяца до того, как аппарат вышел в межзвездное пространство.

Наиболее существенную роль в доказательстве выхода аппарата из гелиосферы сыграли данные, полученные инструментом PLS (Plasma Science Experiment). Он определяет скорость, плотность, температуру и давление окружающей плазменной среды, в основном, состоявшей из частиц солнечного ветра. Пятого ноября инструмент зарегистрировал резкое снижение скорости частиц солнечного ветра, а в дальнейшем не обнаруживал признаков наличия потока солнечного ветра вблизи «Вояджера-2». Это говорит о том, что аппарат действительно покинул гелиосферу.

Несмотря на то, что аппараты вышли за пределы гелиосферы, это не означает, что они покинули Солнечную Систему, граница которой находится за пределами внешнего края Облака Оорта, на расстоянии около ста тысяч астрономических единиц от Солнца. «Вояджеру-2» потребуется около трехсот лет, чтобы достичь Облака Оорта, и, возможно, около 30 тысяч лет, чтобы пролететь сквозь него.