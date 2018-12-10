Команды уже встречались в текущем сезоне в Подольске. Динамовцы одержали победу в серии буллитов - 4:3. Прошедшая встреча на "Минск-Арене" оказалась не столь богата на голевые моменты.

Хоккеисты "Витязя" старались без ошибок действовать в своей зоне. При этом гости активно прессинговали в зоне белорусской команды и поддерживали высокий темп, к чему не всегда оказались готовы минчане. На 10-й минуте нападающий "Витязя" Александр Шевченко броском в дальний угол от голкипера Юнаса Энрота открыл счет. Казалось, эта шайба не станет ключевой в матче. Игрового времени было еще достаточно, минчане большими силами шли вперед. Особенно много моментов подопечными Андрея Сидоренко было создано в третьем периоде, но сравнять счет "Динамо" не удалось.

После паузы в чемпионате КХЛ белорусская команда 18 декабря примет на своей площадке рижское "Динамо".