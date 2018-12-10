Полесские экспонаты из личной коллекции семьи Лукашевич представили на выставке в библиотеке

В семье Ольги ЛУКАШЕВИЧ собирают и восстанавливают предметы народного полесского быта. И с ними уже знакомятся заинтересованные пинчане.



Что ни говори, а коренных жителей в Пинске немного, всего несколько фамилий. Большинство населения - люди приезжие, нередко выходцы из ближайших сел. В городе, конечно же, хочется распрощаться с прежним укладом жизни. Так и остались под дедовскими крышами сундучки с незамысловатым бабушкиным наследством - ткаными, а затем вышитыми с любовью и заботой платьями из льна, рушниками…









В семье Ольги не отказались от такого добра - перевезли в город. Постепенно стали собирать, то чего не хватает для полных гардеробов полешука и полешучки, дополнять их предметами домашнего обихода. Сначала материалы для своего этнографического уголка искали у знакомых в родном Дубое и окрестных деревнях, а затем расширили географию поисков. Ведь многое из того, что интересовало, молодые хозяева попросту выкинули. Один редкий рушник, сочетающий и сельские и городские традиции, был найден при сносе построек в пинском квартале Каролин. Тем не менее, у Лукашевичей все предметы музейного качества.



- Мы их реставрируем, правильно храним, - рассказывает Ольга Васильевна. - Для восстановления одежды используем те же материалы, что и в оригинальном изделии. Никакой синтетики, химических красителей. Особенно это губительно для натурального льна, обработанного вручную. А ведь хочется продлить век вещам, созданным от начала и до конца руками человека, и сделанным к тому же для себя. Они хранят воспоминания. Вот простая мужская рубаха, порванная на плечах - тяжело работал хозяин. А в образцах ткачества и вышивок девичьих и женских одежд мастерицами вложены сокровенные смыслы. Нужно сберечь их как отражение народного мировоззрения и культуры.



После таких слов невольно задумаешься, что, одевая модные теперь «вышыванкi», мы даже не представляем, о чем же, собственно, повествует их узор. Да и вообще, можно ли его назвать таковым или это коммерческая подделка.



У Ольги «стариной» болеют и мать, и отец, и брат, который в качестве ремесленника стал изготовлять авторские вещи для быта и украшения интерьеров. Семейный интерес проявляется к коллекционированию предметов из железа, плетения соломкой и лозой. Например, удалось восстановить особой формы корзинку, предназначавшуюся, как выяснилось, для пасхальных яств. Нашелся мастер, выполнивший ее реконструкцию. Для Пинщины это уникальная вещь. Лукашевичи четко следуют принципу рациональности и аутентичности, собирая образцы «строя» полешуков-пинчуков и свойственные нашему региону рушники с красно-черными полосами на краях. А относятся они иной раз к столетней давности. В результате возникла коллекция, которой позавидовал бы любой начинающий теперь музей. Причем ее владельцы знают название и применение каждой вещи, вникают в технологию ее изготовления. Во что превратится это семейное увлечение, мои собеседники еще не определились. Возможно, это будет что-то наподобие домашнего музея. Пока же хозяева коллекции наряжаются в свои костюмы на Коляду, чтобы повеселить соседей.









А недавно завсегдатай городской центральной библиотеки Ольга Лукашевич участвовала в мероприятии информационно-культурного центра «Максимум», подготовленном для учащихся педагогического колледжа, готовящимися стать специалистами в области туризма. Разговор шел об известной американской путешественнице Лузе Арнер Бойд, запечатлевшей на снимках облик Пинского Полесья 30-х годов прошлого века. А «оживить» фотографии помогли соответствующие той эпохе вещи и рассказы о них Ольги Васильевны. Подготовленную по такому случаю мини-выставку с полным основанием назвали «Из коллекции семьи Лукашевич». Надеюсь, это станет только началом встреч с этими увлеченными людьми.



Вячеслав ИЛЬЕНКОВ

Фото автора и из архива библиотеки