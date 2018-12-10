В Минске разыскивают 16-летнего парня

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске уже четыре месяца разыскивают 16-летнего парня, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудниками уголовного розыска разыскивается Владислав Майсейчик. Он зарегистрирован в Минске по ул. Матусевича, 46. Парень с августа не посещает занятия в колледже, по месту жительства не появляется, его местонахождение неизвестно.

На вид парню 16 лет, он худощавого телосложения. Рост около 160 см, волосы темные и короткие.

Сведения о пропавшем можно сообщить в милицию по телефонам: (017) 207-67-67, 231-04-99, 213-04-69, 8 029 378- 76-16, 8 044 731-37-60 или 102.-0-