Областная акция «Фликер-старт»

С 10 декабря 2018 года по 10 января 2019 года проходит областная акция по изготовлению световозвращающих элементов «Фликер-старт».

Целью мероприятия, которое проводится в рамках новогодней благотворительной акции «Наши дети», является привлечение внимания детей и общественности к вопросам безопасности несовершеннолетних на дороге.

В ходе акции ребята по собственным эскизам изготовят световозвращающие элементы и фликеры, отражающие специфику каждого района Минской области. Затем они смогут передать свои работы учащимся других учреждений образования района и районов-соседей.

Проявив свои творческие способности, дети еще раз вспомнят о необходимости соблюдения правил дорожного движения.



