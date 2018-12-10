ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Областная акция «Фликер-старт»

11.12.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
Размер текста:
A
A
A

С 10 декабря 2018 года по 10 января 2019 года проходит областная акция по изготовлению световозвращающих элементов «Фликер-старт».

Целью мероприятия, которое проводится в рамках новогодней благотворительной акции «Наши дети», является привлечение внимания детей и общественности к вопросам безопасности несовершеннолетних на дороге.

В ходе акции ребята по собственным эскизам изготовят световозвращающие элементы и фликеры, отражающие специфику каждого района Минской области. Затем они смогут передать свои работы учащимся других учреждений образования района и районов-соседей.

Проявив свои творческие способности, дети еще раз вспомнят о необходимости соблюдения правил дорожного движения.


 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 10 декабря 2018 года по 10 января 2019 года проходит областная акция по изготовлению световозвращающих элементов «Фликер-старт».
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гродно после столкновения с микроавтобусом опрокинулась маршрутка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
11.12.2018
Герой працы
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Кировец
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика