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В Гродно после столкновения с микроавтобусом опрокинулась маршрутка

11.12.2018 10:08 — Разное | Tut.by  
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В Гродно маршрутка опрокинулась после столкновения с микроавтобусом. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.


Авария произошла 11 декабря, около 07.30. По предварительной информации, водитель Ford ехал из микрорайона Ольшанка в направлении улицы Славинского. На пересечении улицы Гродненской с улицей Великая Ольшанка он совершил столкновение с Mercedes (маршрутное такси), который заканчивал поворот налево. От удара маршрутка опрокинулась на бок.


Кроме водителя, в маршрутке ехали 4 пассажира. Серьезных травм они не получили.

После аварии в больницу для осмотра была доставлена малолетняя пассажирка Ford. Она находилась в салоне микроавтобуса в детском удерживающем устройстве.


Сейчас инспекторы выясняют, на какой сигнал светофора ехали автомобили.

 
Теги: Гродно
 
 
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После аварии в больницу для осмотра была доставлена малолетняя пассажирка Ford.
 
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