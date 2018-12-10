В Гродно после столкновения с микроавтобусом опрокинулась маршрутка

В Гродно маршрутка опрокинулась после столкновения с микроавтобусом. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.





Авария произошла 11 декабря, около 07.30. По предварительной информации, водитель Ford ехал из микрорайона Ольшанка в направлении улицы Славинского. На пересечении улицы Гродненской с улицей Великая Ольшанка он совершил столкновение с Mercedes (маршрутное такси), который заканчивал поворот налево. От удара маршрутка опрокинулась на бок.





Кроме водителя, в маршрутке ехали 4 пассажира. Серьезных травм они не получили.

После аварии в больницу для осмотра была доставлена малолетняя пассажирка Ford. Она находилась в салоне микроавтобуса в детском удерживающем устройстве.





Сейчас инспекторы выясняют, на какой сигнал светофора ехали автомобили.