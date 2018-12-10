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В Гродно после столкновения с микроавтобусом опрокинулась маршрутка
В Гродно маршрутка опрокинулась после столкновения с микроавтобусом. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла 11 декабря, около 07.30. По предварительной информации, водитель Ford ехал из микрорайона Ольшанка в направлении улицы Славинского. На пересечении улицы Гродненской с улицей Великая Ольшанка он совершил столкновение с Mercedes (маршрутное такси), который заканчивал поворот налево. От удара маршрутка опрокинулась на бок.
Кроме водителя, в маршрутке ехали 4 пассажира. Серьезных травм они не получили.
После аварии в больницу для осмотра была доставлена малолетняя пассажирка Ford. Она находилась в салоне микроавтобуса в детском удерживающем устройстве.
Сейчас инспекторы выясняют, на какой сигнал светофора ехали автомобили.
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После аварии в больницу для осмотра была доставлена малолетняя пассажирка Ford.
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