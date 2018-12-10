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В Клецке изъято более 10 тысяч пиротехнических изделий
11.12.2018 10:11 — Разное | Аргументы и факты
Сотрудники правоохранительных органов провели рейд в Клецком районе. В первую очередь было обследовано место продажи пиротехнических изделий.
Больше всего нарушений выявлено в торговом объекте «Мир фейерверков» города Клецка. Там допустимый вес хранящейся пиротехники превысил норму на 50 кг, а сами изделия хранились в сейфе рядом с отопительным прибором.
В результате рейда правоохранители изъяли более 10 тыс. различных пиротехнических изделий, пишет
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