В Клецке изъято более 10 тысяч пиротехнических изделий

Сотрудники правоохранительных органов провели рейд в Клецком районе. В первую очередь было обследовано место продажи пиротехнических изделий.

Больше всего нарушений выявлено в торговом объекте «Мир фейерверков» города Клецка. Там допустимый вес хранящейся пиротехники превысил норму на 50 кг, а сами изделия хранились в сейфе рядом с отопительным прибором.

В результате рейда правоохранители изъяли более 10 тыс. различных пиротехнических изделий, пишет «БелНовости» .

Предпринимателю грозит штраф в размере до десяти базовых величин.