Страны Балтии, Польша и Финляндия откладывают переход на единое время

Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики и коммуникации Эстонии.

Дискуссия о целесообразности практики перевода часов на летнее и зимнее время в этом году стала одним из спорных вопросов в странах Евросоюза. С призывом отказа от этой практики выступил в феврале Европарламент, аргументируя его тем, что научные исследования не доказали какого-либо позитивного воздействия, но указали на негативные последствия перевода часов для здоровья человека, сельского хозяйства и безопасности дорожного движения. С весны по всей территории Евросоюза по этому вопросу проходили общественные консультации.

Участники таллинской встречи пришли к выводу, что необходимо углубить сотрудничество по данному вопросу, поскольку сейчас среди стран - членов ЕС нет достаточного перевеса мнения.

Финляндия, например, предпочитает зимнее время, в то время как Латвия и Литва выбирают летнее. В итоге Эстония, которая находится со всеми тремя в одном часовом поясе, оказалась в затруднительном положении.

ЕС откажется от перевода часов в том случае, если большинство стран-участниц поддержат это решение и удастся обеспечить переход во всем союзе.