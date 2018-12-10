В Пинске утеплили молодые деревья в кадках

Участок зелёного строительства ЖКХ г.Пинска выполняет работы по утеплению молодых клёнов и туй на улице Ленина. 13 клёнов Фламинго и 5 туй западных Холмструп появились на реконструированной улице летом. Молодые деревья – первые в Пинске объекты растительного мира, высаженные в специальные кадки.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61434.php

Читать полностью в источнике с фото:





Ясенелистный клён Фламинго (flamingo) не вырастает слишком высоким, как клены других видов. Его максимальная высота и диаметр кроны редко превышают 5 метров. Взрослых размеров дерево достигает к 20-ти годам. Крона у него округлая, и не слишком густая. Растет клен достаточно быстро, разрастаясь в высоту и ширину с одинаковой скоростью — до 50 см в год. Клен фламинго – долгожитель, но лишь по человеческим меркам. В благоприятных условиях живет от 60 до 100 лет.

Растение с листвой необычного розового цвета можно увидеть во многих странах мира с подходящим для него климатом.

Клён хорошо переносит холод до -35°C. Опасными являются только первые две зимовки. На зиму деревья-первогодки требуется укрывать, более взрослые уже не боятся сильных морозов.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61434.php

Читать полностью в источнике с фото:





Надземную часть 18 растений в кадках коммунальные службы укутали агроволокном.