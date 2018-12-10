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Горячий декабрь акций от минских застройщиков к Новому году. Обзор Realt.by
11.12.2018 10:40 — Разное | Виртуальный Брест
Горячий декабрь акций от минских застройщиков к Новому году. Обзор Realt.by
Средняя цена квартир в новостройках Минска растет седьмую неделю подряд. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет около 120 рублей. Зная, что многие мечтают встретить Новый год в новой квартире застройщики столичного региона позаботились о покупателях и предлагают хорошие условия для приобретения новостроек.
Портал Realt.by в канун Нового 2019 года собрал 10 интересных предложений застройщиков. Еще есть время не только ознакомиться, но и принять важнейшее решение.
1. ЖК «Мегаполис» на пр. Дзержинского — 5 минут до метро. Квартиры от 2120 BYN за кв.м в рассрочку 0% до 24 месяцев
ЖК «Мегаполис» представляет собой ансамбль многосекционных монолитных зданий переменной этажности (от 13 до 23 этажей). Это доступные по цене квартиры в современном районе Минска. Рядом станция метро «Малиновка». Совершенно новые объекты инфраструктуры рядом: новые школы, детсады, поликлиники, гипермаркеты. Все квартиры в монолитных домах комплекса имеют свободную планировку, высокие показатели по шумо- и теплоизоляции и сдаются с улучшенной черновой отделкой.
Успейте воспользоваться специальным предложением на квартиры в ЖК «
Действуют выгодные программы финансирования от застройщика:
— рассрочка 0% до 2 лет;
— кредит от 9,9%;
— лизинг от 4,9%;
— квартира в зачет;
Подробнее: +375 (29) 340 05 40, + 375 (33) 340 05 40
Продавец: ООО «Агентство недвижимости «Мегаполис»
2. «Олимпик Парк» – многофункциональный жилой квартал в микрорайоне «Лебяжий»
При покупке квартиры в ЖК «Олимпик Парк» от застройщика возможно оформление:
Подробнее: +375 (29) 340 05 40, + 375 (33) 340 05 40
Продавец: ООО «Агентство недвижимости «Мегаполис»
3. Жилой дом в Озерицкой Слободе
Дом в Озерицкой Слободе представляет собой
Стены: наружные, внутриквартирные и межквартирные перегородки — железобетонные панели. Перекрытия — железобетонные. Отопление — индивидуальное поквартирное. Электроснабжение — скрытая проводка.
До Минска всего 20 минут на автомобиле и маршрутном такси.
В продаже однокомнатные и двухкомнатные квартиры.
Стоимость кв. метра — 1360 рублей.
Подробнее: +375 (29) 601 22 39, +375 (44) 745 56 76
Продавец: ОАО «Бобруйский завод крупнопанельного домостроения»
4. Как легко решить квартирный вопрос под Новый год
Тем, кто планировал решить квартирный вопрос в 2018 году,
Новогодняя акция «20+19» — это предложение 20 квартир, в которых каждый 19-ый квадратный метр — в подарок!
В акции участвуют двухкомнатные квартиры (68-71 кв. м) тип B и трехкомнатные квартиры (83-85 кв. м) тип А и В. Срок проведения: с 1 декабря 2018 года по 14 января 2019 года.
Квартиры в жилом квартале «Карамель» сдаются с черновой отделкой высокого качества с возведенными межкомнатными перегородками.
Вступайте в Новый год с решенным квартирным вопросом легко и свободно!
Подробности по акции, наличию квартир и выбору планировок: +375 (29) 310 44 44
Продавец: СЗАО «ЛадаГарант»
5. 18-этажный энергоэффективный дом на пересечении Голодеда и Ауэзова
ОАО «10 УНР-инвест» продолжает строительство
В наличии однокомнатные квартиры-студии от 30 кв. м, полноценные однушки от 40 кв. м, двушки 56 и 58 кв. м, трешки 65 и 71 кв. м.
Цены на квартиры в зависимости от планировки составляют от 2155 до 2640 руб. за кв. м,
При 100% оплате предусмотрены скидки. Закончить строительство планируется летом 2019 года.
К Рождеству — однокомнатная квартира планировки № 3 по специальной цене!
Телефоны: +375(17) 266 09 62, +375(44)766 84 84 (viber)
Продавец: ОАО «10 УНР-инвест»
6. ЖК «Новый Заславль» жилой дом №63/2 по ул. Советской в г. Заславле
Готовые однокомнатные (45 кв. м) и двухкомнатные (66 кв. м) квартиры с различными вариантами отделки и без отделки от застройщика без посредников в
Цена: от 1689 рублей кв. метр. Рассрочка до 3 лет, кредит, лизинг.
Акция «Карусель подарков от застройщика».
В период с 03.12.2018г. по 22.12.2018г. покупатели 2-ком. квартиры получат в подарок телевизор Samsung с диагональю 32 дюйма, покупатели 1-ком. квартиры — телевизор Samsung с диагональю 24 дюйма.
Улучшенные планировки, французские балконы и просторные лоджии. Огороженная территория, детская игровая и баскетбольная площадки, уличные спортивные тренажеры.
Развитая инфраструктура и хорошее транспортное сообщение со столицей (расстояние до г. Минска 12 км, ж/д станция «Беларусь» (5 мин. от дома), электрички и поезда городских линий, маршрутки и автобусы, трасса Р28 с ограничением скорости 100 км/ч).
Телефон: +375 (29) 339 06 26, +375 (29) 239 06 26
Продавец: ООО «КМК-ИНВЕСТ»
7. Жилой комплекс «Вяселка»
В продаже имеются:
Стоимость квартир — от 1680 руб. за кв. м.
Действуют выгодные программы финансирования:
Подробная информация по телефонам: +375 (17) 512 51 36, +375 (44) 792 44 11.
Продавец: ООО «МайКлассКом»
8. Выгодный тариф от ЖК «Грушевский Посад»
Есть еще целый декабрь и время до старого Нового года, чтобы воплотить в жизнь мечту о квартире. Воспользуйтесь «Тарифом новогодний».
Акция распространяется на двухкомнатные квартиры тип В (71 кв. м) и С (64 кв. м) в новом доме жилого комплекса «Грушевский Посад». Действует весь декабрь и до 14 января 2019 года.
Акция «Тариф новогодний»
«Тариф новогодний» рассчитан для покупки двухкомнатной квартиры на специальных новогодних условиях.
Телефон: +375 (44) 512 11 11
Продавец: ООО «Жилстройкомплект»
9. Комфорт = квартира + паркинг. Специальное предложение для квартир 90 кв. м в ЖК «Гранд Хаус»
Специальное предложение «Комфорт = квартира + паркинг» по цене от 2450 рублей за квадратный метр включает:
Предложение ограничено! В наличии остались квартиры на 4 и 17 этажах!
Отдел продаж: +375 (29) 534 30 00, +375 (17) 336 73 88
Продавец: ООО «Датч Стар»
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Горячий декабрь акций от минских застройщиков к Новому году. Обзор Realt.by Средняя цена квартир в новостройках Минска растет седьмую неделю подряд. Разрыв...
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