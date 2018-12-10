ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Горячий декабрь акций от минских застройщиков к Новому году. Обзор Realt.by

11.12.2018 10:40 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Горячий декабрь акций от минских застройщиков к Новому году. Обзор Realt.by

Горячий декабрь акций от минских застройщиков к Новому году. Обзор Realt.by

Средняя цена квартир в новостройках Минска растет седьмую неделю подряд. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет около 120 рублей. Зная, что многие мечтают встретить Новый год в новой квартире застройщики столичного региона позаботились о покупателях и предлагают хорошие условия для приобретения новостроек.

Портал Realt.by в канун Нового 2019 года собрал 10 интересных предложений застройщиков. Еще есть время не только ознакомиться, но и принять важнейшее решение.

1. ЖК «Мегаполис» на пр. Дзержинского — 5 минут до метро. Квартиры от 2120 BYN за кв.м в рассрочку 0% до 24 месяцев

Горячий декабрь акций от минских застройщиков к Новому году. Обзор Realt.by

ЖК «Мегаполис» представляет собой ансамбль многосекционных монолитных зданий переменной этажности (от 13 до 23 этажей). Это доступные по цене квартиры в современном районе Минска. Рядом станция метро «Малиновка». Совершенно новые объекты инфраструктуры рядом: новые школы, детсады, поликлиники, гипермаркеты. Все квартиры в монолитных домах комплекса имеют свободную планировку, высокие показатели по шумо- и теплоизоляции и сдаются с улучшенной черновой отделкой.

Успейте воспользоваться специальным предложением на квартиры в ЖК «Мегаполис»: рассрочка 0% до 24 месяцев!

Действуют выгодные программы финансирования от застройщика:

— рассрочка 0% до 2 лет;

— кредит от 9,9%;

— лизинг от 4,9%;

— квартира в зачет;

Подробнее: +375 (29) 340 05 40, + 375 (33) 340 05 40

Продавец: ООО «Агентство недвижимости «Мегаполис»

 

2. «Олимпик Парк» – многофункциональный жилой квартал в микрорайоне «Лебяжий»

Горячий декабрь акций от минских застройщиков к Новому году. Обзор Realt.by

«Олимпик Парк» включает в себя уютный жилой квартал с малоэтажной застройкой, физкультурно-оздоровительный комплекс и двухэтажный ресторан. На территории «Олимпик Парк» предусмотрены благоустроенные пешеходные зоны, удобные подъездные пути и просторные гостевые парковки. Новый жилой квартал в Лебяжьем граничит с биологическим заказником, где можно насладиться пешими и велосипедными прогулками на свежем воздухе, а потрясающий вид на водохранилище «Дрозды» делает его тем местом, где каждое утро по-настоящему доброе.

При покупке квартиры в ЖК «Олимпик Парк» от застройщика возможно оформление:

  • «трейд-ин»;
  • рассрочки 0% на период до 2 лет;
  • кредит от 9,99%;
  • лизинг от 4.9%.

Подробнее: +375 (29) 340 05 40, + 375 (33) 340 05 40

Продавец: ООО «Агентство недвижимости «Мегаполис»

 

3. Жилой дом в Озерицкой Слободе

Горячий декабрь акций от минских застройщиков к Новому году. Обзор Realt.by

Дом в Озерицкой Слободе представляет собой 5-ти этажный многоквартирный жилой дом, состоящий из трех блок-секций, без лифта и мусоропровода, с техническим подпольем, техническим чердаком и внутренним водостоком по типовому проекту серии БО/5-01. Застройщик предлагает квартиры без отделочных работ. Имеется унитаз, газовая плита и приборы учета. Оконные блоки из ПВХ профиля с двухкамерными стеклопакетами. Остекленные лоджии и стальные входные двери в квартиры.

Стены: наружные, внутриквартирные и межквартирные перегородки — железобетонные панели. Перекрытия — железобетонные. Отопление — индивидуальное поквартирное. Электроснабжение — скрытая проводка.

До Минска всего 20 минут на автомобиле и маршрутном такси.

В продаже однокомнатные и двухкомнатные квартиры.

Стоимость кв. метра — 1360 рублей.

Подробнее: +375 (29) 601 22 39, +375 (44) 745 56 76

Продавец: ОАО «Бобруйский завод крупнопанельного домостроения»

 

4. Как легко решить квартирный вопрос под Новый год

Горячий декабрь акций от минских застройщиков к Новому году. Обзор Realt.by

Тем, кто планировал решить квартирный вопрос в 2018 году, жилой квартал «Карамель» дарит возможность воплотить мечту в жизнь и проводит акцию «20+19». 

Новогодняя акция «20+19» — это предложение 20 квартир, в которых каждый 19-ый квадратный метр — в подарок!

В акции участвуют двухкомнатные квартиры (68-71 кв. м) тип B и трехкомнатные квартиры (83-85 кв. м) тип А и В. Срок проведения: с 1 декабря 2018 года по 14 января 2019 года.

Квартиры в жилом квартале «Карамель» сдаются с черновой отделкой высокого качества с возведенными межкомнатными перегородками.

Вступайте в Новый год с решенным квартирным вопросом легко и свободно!

Подробности по акции, наличию квартир и выбору планировок: +375 (29) 310 44 44

Продавец: СЗАО «ЛадаГарант»

 

5. 18-этажный энергоэффективный дом на пересечении Голодеда и Ауэзова

Горячий декабрь акций от минских застройщиков к Новому году. Обзор Realt.by

ОАО «10 УНР-инвест» продолжает строительство 18-этажного энергоэффективного жилого дома на пересечении улицы Голодеда и Ауэзова в г. Минске.

В наличии однокомнатные квартиры-студии от 30 кв. м, полноценные однушки от 40 кв. м, двушки 56 и 58 кв. м, трешки 65 и 71 кв. м. 

Цены на квартиры в зависимости от планировки составляют от 2155 до 2640 руб. за кв. м, 

При 100% оплате предусмотрены скидки. Закончить строительство планируется летом 2019 года.

К Рождеству — однокомнатная квартира планировки № 3 по специальной цене!

Телефоны: +375(17) 266 09 62, +375(44)766 84 84 (viber)

Продавец: ОАО «10 УНР-инвест»

 

6. ЖК «Новый Заславль» жилой дом №63/2 по ул. Советской в г. Заславле

Горячий декабрь акций от минских застройщиков к Новому году. Обзор Realt.by

Готовые однокомнатные (45 кв. м) и двухкомнатные (66 кв. м) квартиры с различными вариантами отделки и без отделки от застройщика без посредников в ЖК «Новый Заславль».

Цена: от 1689 рублей кв. метр. Рассрочка до 3 лет, кредит, лизинг.

Акция «Карусель подарков от застройщика».

В период с 03.12.2018г. по 22.12.2018г. покупатели 2-ком. квартиры получат в подарок телевизор Samsung с диагональю 32 дюйма, покупатели 1-ком. квартиры — телевизор Samsung с диагональю 24 дюйма.

Улучшенные планировки, французские балконы и просторные лоджии. Огороженная территория, детская игровая и баскетбольная площадки, уличные спортивные тренажеры.

Развитая инфраструктура и хорошее транспортное сообщение со столицей (расстояние до г. Минска 12 км, ж/д станция «Беларусь» (5 мин. от дома), электрички и поезда городских линий, маршрутки и автобусы, трасса Р28 с ограничением скорости 100 км/ч).

Телефон: +375 (29) 339 06 26, +375 (29) 239 06 26

Продавец: ООО «КМК-ИНВЕСТ»

 

7. Жилой комплекс «Вяселка»

Горячий декабрь акций от минских застройщиков к Новому году. Обзор Realt.by

ЖК «Вяселка» — это современный жилой комплекс, который расположился в пригороде г. Минска в 6 км от МКАД в аг. Прилуки. На территории жилого комплекса будет построено 36 домов, два детских сада, школа, торговый центр, отделение банка, отделение почты, амбулатория, кафе.

В продаже имеются:

  • однокомнатные квартиры с площадью 43,4 кв. м;
  • двухкомнатные — от 55,83 до 67,30 кв. м;
  • трехкомнатные квартиры — от 82,05 до 84,33 кв. м.

Стоимость квартир — от 1680 руб. за кв. м. 

Действуют выгодные программы финансирования:

  • рассрочка 0% до 3 лет;
  • кредит от 9,9%;
  • лизинг от 5,0%.

Подробная информация по телефонам: +375 (17) 512 51 36, +375 (44) 792 44 11.

Продавец: ООО «МайКлассКом»

 

8. Выгодный тариф от ЖК «Грушевский Посад»

Горячий декабрь акций от минских застройщиков к Новому году. Обзор Realt.by

Есть еще целый декабрь и время до старого Нового года, чтобы воплотить в жизнь мечту о квартире. Воспользуйтесь «Тарифом новогодний».

Акция распространяется на двухкомнатные квартиры тип В (71 кв. м) и С (64 кв. м) в новом доме жилого комплекса «Грушевский Посад». Действует весь декабрь и до 14 января 2019 года.

Акция «Тариф новогодний» от жилого комплекса «Грушевский Посад»:

  • новый дом;
  • опыт и надежность застройщика;
  • выгодные условия покупки;
  • наличие паркинга;
  • низкая стоимость квадратного метра;
  • отличные планировки;
  • высота потолков 2,7 м;
  • высококачественная черновая отделка.

«Тариф новогодний» рассчитан для покупки двухкомнатной квартиры на специальных новогодних условиях.

Телефон: +375 (44) 512 11 11

Продавец: ООО «Жилстройкомплект»

 

9. Комфорт = квартира + паркинг. Специальное предложение для квартир 90 кв. м в ЖК «Гранд Хаус»

Горячий декабрь акций от минских застройщиков к Новому году. Обзор Realt.by

Жилой комплекс «Гранд Хаус» расположен на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Щорса, непосредственно возле станции метро «Грушевка». Дом имеет монолитно-каркасное основание с заполнением стен керамическим кирпичом и дополнительным утеплением, оборудован бесшумными лифтами OTIS с прямым спуском в двухуровневый подземный паркинг.

Специальное предложение «Комфорт = квартира + паркинг» по цене от 2450 рублей за квадратный метр включает:

  • трёхкомнатную квартиру площадью 90 кв. м;
  • место в подземном паркинге площадью 12 кв. м на 2 уровне;
  • действительно при условиях полной оплаты, рассрочки, кредита на стоимость квартиры.

Предложение ограничено! В наличии остались квартиры на 4 и 17 этажах!

Отдел продаж: +375 (29) 534 30 00, +375 (17) 336 73 88

Продавец: ООО «Датч Стар»

 

10. Новостройка в районе площади Победы

Горячий декабрь акций от минских застройщиков к Новому году. Обзор Realt.by

Новостройка в центре Минска, в пешей доступности от пл. Победы (район Золотая горка). Тихое место на относительном удалении от городских магистралей, развитая инфраструктура. Стопроцентная обеспеченность местами для парковки. Доступ в подземный гараж-стоянку на лифте со всех жилых этажей. Помещение для консьержа. IP-видеодомофония, видеонаблюдение. Качественные современные материалы, конструкции, инженерные системы. Индивидуальные планировки для каждого клиента. Всего 79 квартир площадью от 49 до 125 кв. м.

Цены: от 3200 рублей кв. м.

Отдел продаж: +375 (17) 285 55 55, +375 (29) 165 66 67, +375 (29) 553 66 67

Продавец: ИП «Атлант-М Строй»

Выбирайте новостройки Минска в специализированном разделе «Новостройки» на портале Realt.by.

Цены на квартиры в представленных новостройках актуальны на момент публикации материала.

УНП 191179355
ООО «РиэлтБай»
На правах рекламы

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Горячий декабрь акций от минских застройщиков к Новому году. Обзор Realt.by Средняя цена квартир в новостройках Минска растет седьмую неделю подряд. Разрыв...
 
Новости дня
Новости разные
 
Областная акция «Фликер-старт»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
11.12.2018
Пинский Вестник
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Кировец
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика