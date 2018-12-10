14 декабря на «прямой линии» «Гомельскай праўды» — генеральный директор КУП «Гомелькиновидеопрокат»

На прямой линии «Гомельскай праўды» — генеральный директор КУП «Гомелькиновидеопрокат».
- Появятся ли в области новые кинотеатры?
- Какие новогодние премьеры ожидают зрителей?
- Как гомельчане относятся к белорусскому кино?
Эти и другие вопросы, которые входят в компетенцию «Гомелькиновидеопроката», можно задать на прямой линии «Гомельскай праўды».
Гость редакции — генеральный директор КУП «Гомелькиновидеопрокат» Александр Леонидович ЛАВРИНЕНКО.
Звоните в пятницу, 14 декабря, с 11.30 до 12.30 по телефону прямой линии 8 (0232) 33-26-89.
Также присылайте вопросы на адрес
8 (0232) 33-26-89.