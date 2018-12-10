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14 декабря на «прямой линии» «Гомельскай праўды» — генеральный директор КУП «Гомелькиновидеопрокат»

11.12.2018 — Разное | Газета Авангард  
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На прямой линии «Гомельскай праўды» — генеральный директор КУП «Гомелькиновидеопрокат».

  • Появятся ли в области новые кинотеатры?
  • Какие новогодние премьеры ожидают зрителей?
  • Как гомельчане относятся к белорусскому кино?

Эти и другие вопросы, которые входят в компетенцию «Гомелькиновидеопроката», можно задать на прямой линии «Гомельскай праўды».

Гость редакции — генеральный директор КУП «Гомелькиновидеопрокат» Александр Леонидович ЛАВРИНЕНКО.

Звоните в пятницу, 14 декабря, с 11.30 до 12.30 по телефону прямой линии 8 (0232) 33-26-89.

Также присылайте вопросы на адрес gp@gp.by c пометкой “Прямая линия”

8 (0232) 33-26-89.

14 декабря на «прямой линии» «Гомельскай праўды» — генеральный директор КУП «Гомелькиновидеопрокат»

 
 
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На прямой линии "Гомельскай праўды" — генеральный директор КУП "Гомелькиновидеопрокат". Появятся ли в области новые кинотеатры? Какие новогодние...
 
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