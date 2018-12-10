14 декабря на «прямой линии» «Гомельскай праўды» — генеральный директор КУП «Гомелькиновидеопрокат»

На прямой линии «Гомельскай праўды» — генеральный директор КУП «Гомелькиновидеопрокат».

Появятся ли в области новые кинотеатры?

Какие новогодние премьеры ожидают зрителей?

Как гомельчане относятся к белорусскому кино?

Эти и другие вопросы, которые входят в компетенцию «Гомелькиновидеопроката», можно задать на прямой линии «Гомельскай праўды».

Гость редакции — генеральный директор КУП «Гомелькиновидеопрокат» Александр Леонидович ЛАВРИНЕНКО.

Звоните в пятницу, 14 декабря, с 11.30 до 12.30 по телефону прямой линии 8 (0232) 33-26-89.

Также присылайте вопросы на адрес gp@gp.by c пометкой “Прямая линия”

8 (0232) 33-26-89.



