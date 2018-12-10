ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Хозяйка открыла окна. Начальник Горецкого РОЧС – о недавнем пожаре на Якубовского

11.12.2018 — Разное | Горецкий вестник  
Размер текста:
A
A
A

Просмотрено: 209

 

После ликвидации недавнего пожара в доме №50 на улице Якубовского начальник Горецкого РОЧС Сергей Козлов прокомментировал произошедшее.

Выяснилось, что сын хозяйки в нетрезвом состоянии курил на диване. По словам Сергея Козлова, вернувшаяся домой пенсионерка совершила недопустимую ошибку, открыв окна во время возгорания. Приток воздуха лишь усилил огонь.

Также в квартире не было  пожарного извещателя.

 

Хозяйка открыла окна. Начальник Горецкого РОЧС – о недавнем пожаре на Якубовского
Фото Валерии Дроздовской

 

«Заядлым курильщикам стоит запомнить, что окурки должны находиться в пепельницах, которые может заменить и жестяная банка, наполненная водой. Нельзя бросать окурки из окон или с балконов, иначе они могут стать причиной пожара в квартире соседей. Но и жильцы должны подстраховываться от «незваных горящих гостей» — закрывать окна на балконах и лоджиях»

Начальник РОЧС рассказал что делать, если загорелась квартира. Сначала нужно позвонить 101 или 112, затем вывести детей и престарелых.  И только после этого тушить огонь своими силами. Подручными средствами могут быть плотная ткань (лучше — мокрая) и вода, земля из вазонов, стиральный порошок. Загоревшиеся шторы нужно сорвать и затоптать или бросить в ванну, залить водой. Так же можно тушить одеяла, подушки.

Ни в коем случае нельзя открывать окна, очень осторожно надо открывать комнату, где что-то горит, ведь пламя может полыхнуть вам навстречу. Погасив пожар в квартире, обязательно убедитесь, что ничто не тлеет. При тушении огня всеми способами нужно защищаться от дыма. Дышать через мокрую ткань. По задымленным коридорам пробираться на четвереньках или ползком.


 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  После ликвидации недавнего пожара в доме №50 на улице Якубовского начальник Горецкого РОЧС Сергей Козлов прокомментировал произошедшее. Выяснилось, что сын...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минздрав не хочет отправлять тяжелобольную девочку лечиться за границу. Родители подали в суд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
11.12.2018
Полесская правда
Пинский Вестник
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика