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Хозяйка открыла окна. Начальник Горецкого РОЧС – о недавнем пожаре на Якубовского
11.12.2018 — Разное | Горецкий вестник
После ликвидации
Выяснилось, что сын хозяйки в нетрезвом состоянии курил на диване. По словам Сергея Козлова, вернувшаяся домой пенсионерка совершила недопустимую ошибку, открыв окна во время возгорания. Приток воздуха лишь усилил огонь.
Также в
«Заядлым курильщикам стоит запомнить, что окурки должны находиться в пепельницах, которые может заменить и жестяная банка, наполненная водой. Нельзя бросать окурки из окон или с балконов, иначе они могут стать причиной пожара в квартире соседей. Но и жильцы должны подстраховываться от «незваных горящих гостей» — закрывать окна на балконах и лоджиях»
Начальник РОЧС рассказал что делать, если загорелась квартира. Сначала нужно позвонить 101 или 112, затем вывести детей и престарелых. И только после этого тушить огонь своими силами. Подручными средствами могут быть плотная ткань (лучше — мокрая) и вода, земля из вазонов, стиральный порошок. Загоревшиеся шторы нужно сорвать и затоптать или бросить в ванну, залить водой. Так же можно тушить одеяла, подушки.
Ни в коем случае нельзя открывать окна, очень осторожно надо открывать комнату, где что-то горит, ведь пламя может полыхнуть вам навстречу. Погасив пожар в квартире, обязательно убедитесь, что ничто не тлеет. При тушении огня всеми способами нужно защищаться от дыма. Дышать через мокрую ткань. По задымленным коридорам пробираться на четвереньках или ползком.
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После ликвидации недавнего пожара в доме №50 на улице Якубовского начальник Горецкого РОЧС Сергей Козлов прокомментировал произошедшее. Выяснилось, что сын...
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