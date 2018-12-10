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Топ-5 новогодних кредитов с низкими ставками

11.12.2018 10:13 — Разное | Myfin  
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Топ-5 новогодних кредитов с низкими ставками
фото: Myfin.by

На первых местах нашего мини-рейтинга расположились Идея Банк и Технобанк

Идея Банк по кредиту «На счастливые моменты» предлагает ставку в 11% годовых. Взять взаймы можно от 100 до 1 тысячи рублей включительно, срок кредитования – от 2 до 5 месяцев.

Отметим, что кредит предоставляется без справки о доходах. Правда, банк оставляет за собой право потребовать от заявителя предоставление справки о доходах (и иных документов, подтверждающих доход) в некоторых случаях, установленных нормативными актами Идея Банка.

Возраст заявителя на момент подачи документов должен быть не менее 18 лет. Также на момент истечения срока предоставления кредита заемщику не должно быть более 70 лет. Досрочное погашение кредита может осуществляться без ограничений.

 
 
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Перед Новым годом многие банки Беларуси снижают ставки или предлагают по своим потребительским кредитам достаточно привлекательные условия.
 
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