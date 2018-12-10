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Ежедневный обзор: 11.12.2018

11.12.2018 09:29 — Разное | Myfin  
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Ежедневный обзор: 11.12.2018
Ежедневный обзор

11.12.2018 рынки ожидает следующая информация (UTC+3): 

12:30 GBP Средний уровень заработной платы с учетом премий (окт) 

Прогнозное значение:3,0%

Предыдущее значение:3,0%

Данный показатель является индикативным по отношению к будущим потребительским расходам и сбережениям (которые в последующем влияют на инвестиции) – факторам, являющимся основными компонентами ВВП. Помимо этого показатель может рассказать о балансе на рынке труда, т.к. если спрос превышает предложение заработные платы стремятся к росту и наоборот. Данные по показателю оказывают прямое влияние на спрос на национальную валюту, а значит и на ее стоимость.  

12:30 GBP Изменение числа заявок на пособие по безработице (нояб)

Прогнозное значение:13,2K

 
 
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Ежедневный обзор 11.12.2018 рынки ожидает следующая информация (UTC+3):  12:30 GBP Средний уровень заработной платы с учетом премий (окт)  Прогнозное...
 
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