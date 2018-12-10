

Облачные технологии в строительном бизнесе

Преимущества облачных решений для строительной отрасли

Одна из задач, которую позволяет решить облако, – удобная организация доступа к рабочей информации, благодаря чему специалисты строительных компаний имеют больше свободы в своей деятельности. Управление проектной документацией – очень востребованная задача для девелоперов, и те из них, кто выбрал облачные технологии, получают значительные преимущества.

На начальной стадии реализации любого строительного проекта генподрядные организации предоставляют застройщику чертежи. Использование централизованного хранилища в облаке позволяет загружать и работать с этими документами из любой точки. Такое хранилище называется облачным репозиторием, именно в нем хранятся все архитектурные чертежи, доступ к которым получают все субподрядные организации и поставщики согласно определенным разрешениям. Каждый участник строительного процесса, имеющий доступ к репозиторию, может работать с данными и выполнять с их помощью поставленные задачи, например составлять сметы или рассчитывать стоимость проекта.





Архитектурные чертежи в цифровом формате содержат сотни гигабайт структурированных данных, которые очень сложно передавать моментально традиционными способами обмена. По электронной почте такие файлы не отправить из-за размера, а передавать на флеш-накопителе очень долго. К тому же для таких способов передачи невозможно организовать процесс централизованного управления. Облачные решения, напротив, позволяют хранить все в одном месте, осуществлять контроль доступа, версионность, а самое главное – практически мгновенно получать доступ к любой информации, необходимой для реализации строительных проектов.