«Тысяча долларов - или убирайте авто». Минчане лишились стоянки, за которую заплатили 5 лет назад

«Коммунальники требуют с жильцов по тысяче долларов за стоянку во дворе! Мы не заплатили, так они не пускают парковаться», — возмущается жительница столичного микрорайона Серебрянка Анастасия. Негодуют автомобилисты еще и потому, что несколько лет назад за организацию парковки на тех же местах они уже платили. В ЖКХ Ленинского района AUTO.TUT.BY сказали, что «старое покрытие на машино-местах пришло в негодность и требует замены».



Фото носит иллюстративный характер

В 2013 году жители из трех подъездов дома № 49 по проспекту Рокоссовского решили организовать во дворе места для парковки своих автомобилей. В ЖРЭО Ленинского района пошли навстречу — заключили с жильцами договоры на устройство на открытой площадке внутри двора покрытия для временного размещения личных автомобилей.

— Работы выполнялись за наш счет: каждый, кто хотел обзавестись местом для машины, сдал по 607 тысяч рублей. Тогда это были немалые деньги. Никакого проекта на строительство не нужно было, — рассказала Анастасия.

Чтобы организовать парковку, во дворе спилили несколько деревьев, с детской игровой площадки демонтировали некоторое оборудование. Так напротив подъездов появилось более 10 машино-мест с покрытием из асфальтогранулята.





— На парковке установили табличку с информацией, что эти места построены за счет жильцов квартир, просили, чтобы чужие авто там не ставили. В последнее время у нас шла война за эту стоянку — на ней парковали машины автомобилисты из других домов. Но все равно, лучше иметь такое место, чем вообще ничего. Ведь со стоянкой у нас во дворе проблематично, поэтому нас все более-менее устраивало, — говорит девушка.

А около месяца назад по объявлению ЖКХ Ленинского района во дворе дома состоялось собрание коммунальников с жильцами.

— Нам сообщили, что насыпка на нашей парковке пришла в негодность, надо ее менять. Как они это определили — непонятно. Там не было никакой грязи, все нормально ставили машины, — вспоминает Анастасия. — Оказалось, для того чтобы изменить парковку, мы должны заплатить за проектную документацию около двух тысяч рублей. Если проект понравится, то доплатить еще 600 долларов за одно парковочное место. Получается около тысячи долларов с человека!

При этом на новых местах все так же смогут парковать свои машины люди, которые в финансировании строительства не участвовали. Платить такие деньги, да еще на таких условиях люди отказались.

— Мы сказали, что нас устраивает нынешняя парковка, но коммунальники нам заявили: тогда мы здесь будем сажать деревья и травку. Соседи погудели, поспорили, да и разошлись…

А в начале декабря на подъездах дома № 49 появилось объявление с просьбой не парковать свои машины на стоянке, так как будут производиться работы по установке малых архитектурных форм.





— На следующий день кто-то убрал свои машины, кто-то — нет. Последним звонили и предупреждали: «Немедленно уберите машину, а то мы ее эвакуируем и будете еще за это деньги платить!».

Через пару часов автовладельцы из дома № 49 увидели, что заезд на их стоянку преграждают оранжевые тумбы с натянутыми между ними цепочками.

— Из вредности так сделали, не иначе! Людям, которые вышли во двор и поинтересовались, что здесь происходит, коммунальники ответили: «Мы вам предлагали заплатить деньги и построить стоянку. Вы отказались, поэтому мы закрываем парковку и будем ждать до весны. Может, вы решите благоустроить территорию до того времени. А нет — будет тут газон».





— ЖКХ не имеет права перекрывать доступ к парковке, — убеждена автомобилистка. — Если асфальтогранулят так плох, почему они его использовали? Мы платили деньги за оборудование парковочных мест, и не наша вина, что они неправильно или не тем материалом их сделали. А все потому, что ЖКХ решило таким образом заработать на нас.

Девушка говорит, что после того, как перед парковкой появились ограничители, во дворе хаос: «Не заехать, не припарковаться, машины бросают где угодно — лишь бы приткнуть».

— С утра ГАИ начинает эвакуировать машины, вчера в мой автомобиль въехали. Вот последствия, с которыми мы теперь будем сталкиваться ежедневно…



Фото носит иллюстративный характер

В ЖКХ Ленинского района Минска AUTO.TUT.BY рассказали, что перекрыли въезд на парковку не «из вредности», а потому, что жильцам нужна зеленая зона и детская площадка, они жалуются на автомобилистов, которые разъездили двор. К тому же покрытие из асфальтогранулята на стоянке пришло в негодность — его требуется заменить.

— В те годы, когда жильцы заключали договор со ЖРЭО, было решение Мингорисполкома о том, что в Минске недостаточно парковочных мест. Мы приходили и предлагали людям строить парковки за свой счет. Стоимость работ зависела от того, какое покрытие будет использоваться, — было несколько вариантов. В доме № 49 выбрали самый бюджетный вариант — без установки бортового камня и устройства асфальтобетонного покрытия, просто насыпать асфальтогранулят как временное покрытие — это прописано в договоре, — рассказала замдиректора по благоустройству и санитарному содержанию жилищного фонда Анастасия Воробьева.

В ЖКХ отмечают: долговечность покрытия из асфальтогранулята — не больше пяти лет. В результате эксплуатации это покрытие во дворе дома № 49 пришло в негодность — асфальтогранулят перемешался с землей.

— Это покрытие сыпалось из расчета на определенное количество машино-мест, а паркуется там гораздо больше авто. Люди разъездили этот двор, их ограничивали только пешеходные дорожки. В такой ситуации требовалось что-то делать.

Анастасия Воробьева добавила, что сейчас такие работы из асфальтогранулята уже не выполняются, «это столица, к тому же мы готовимся к Европейским играм».

— Людям на собрании предлагали участвовать в финансировании работ по разработке проекта парковки в соответствии с нормами и строить постоянную парковку, из асфальта. Либо эти парковки вообще не восстанавливать, а сделать на этом месте газон.

ЖКХ провел маркетинговое исследование и сообщил стоимость разработки проекта на пять машино-мест — столько автовладельцев готовы были финансировать работы.

— Конечно, стоимость проекта не дешевая. Звонили люди, говорили, что мы какую-то заоблачную стоимость проектирования сказали. Наверное, они думали, что они получат практически бесплатные парковочные места. К тому же участие в финансировании работ по организации парковки не дает им никаких имущественных прав — это земли города, а не их собственность, и любой сможет там припарковаться. Установить там паркомат или шлагбаум нельзя.

Из-за высокой стоимости работ жильцы отказались их финансировать. Правда, один автовладелец решил узнать стоимость проекта в другой компании.

— Мы договорились, что после получения цены от этого жильца мы снова соберемся, проведем собрание и обсудим все интересующие вопросы. Но в связи с тем, что пока согласие с жильцами не достигнуто, мы установили тумбы, которые преграждают заезд на места там, где раньше парковали авто. Предупредили, что в весенний период там будет восстановлен газон.

Замдиректора заверила, что если автовладельцы все же решат строить парковку, то тумбы очень легко демонтируются.

— Конечно, зимой никто ничего строить не будет, но до весны есть время, за которое люди смогут определиться.