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«Страна интересна своим опытом взаимодействия с Европой»: пресс-тур российских журналистов проходит в Беларуси

11.12.2018 11:04 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 11 декабря начался пресс-тур российских журналистов по Беларуси. Говорить и показывать накануне приехали около 100 наших коллег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Страна интересна своим опытом взаимодействия с Европой»: пресс-тур российских журналистов проходит в Беларуси

Это представители информагентств, телевидения, печатных и электронных СМИ. Пресс-тур продлится четыре дня. За это время журналисты побывают на крупнейших промышленных производствах, спортивных объектах, а также познакомятся с работой Парка высоких технологий.

«Страна интересна своим опытом взаимодействия с Европой»: пресс-тур российских журналистов проходит в Беларуси

Владимир Чернышов, главный редактор газеты «Молодой дальневосточник XXI век» (Хабаровск):
Я в Беларуси первый раз на самом деле. Очень обнадеживают перспективы развития Союзного государства Россия и Беларусь. Я думаю, что у нас очень большой потенциал взаимовыгодного сотрудничества. Это касается и экспортных программ, и научно-технических, и любых других, и трансграничного сотрудничества.

Я думаю, что эта страна интересна и своим опытом существования в Европе, и взаимодействия с Европой.

«Страна интересна своим опытом взаимодействия с Европой»: пресс-тур российских журналистов проходит в Беларуси

11 декабря в программе знакомство с древнейшим городом Беларуси – Полоцком. Российские гости посетят Софийский собор и отправятся на нефтеперерабатывающий завод в Новополоцке.

«Страна интересна своим опытом взаимодействия с Европой»: пресс-тур российских журналистов проходит в Беларуси
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Теги: знакомства, Минск
 
 
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Новости Беларуси. 11 декабря начался пресс-тур российских журналистов по Беларуси. Говорить и показывать накануне приехали около 100 наших коллег, сообщили в...
 
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