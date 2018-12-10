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«Страна интересна своим опытом взаимодействия с Европой»: пресс-тур российских журналистов проходит в Беларуси
Новости Беларуси. 11 декабря начался пресс-тур российских журналистов по Беларуси. Говорить и показывать накануне приехали около 100 наших коллег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это представители информагентств, телевидения, печатных и электронных СМИ. Пресс-тур продлится четыре дня. За это время журналисты побывают на крупнейших промышленных производствах, спортивных объектах, а также познакомятся с работой Парка высоких технологий.
Владимир Чернышов, главный редактор газеты «Молодой дальневосточник XXI век» (Хабаровск):
Я думаю, что эта страна интересна и своим опытом существования в Европе, и взаимодействия с Европой.
11 декабря в программе знакомство с древнейшим городом Беларуси – Полоцком. Российские гости посетят Софийский собор и отправятся на нефтеперерабатывающий завод в Новополоцке.
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«Страна интересна своим опытом взаимодействия с Европой»: пресс-тур российских журналистов проходит в Беларуси
Новости Беларуси. 11 декабря начался пресс-тур российских журналистов по Беларуси. Говорить и показывать накануне приехали около 100 наших коллег, сообщили в...
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