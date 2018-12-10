Когда подорожает Bitcoin. Курс опустился ниже 3500 долларов

Стоимость Bitcoin 11 декабря опустилась ниже отметки в $ 3500. Криптовалюта подешевела на 2,3% за прошедшие сутки, в то же время цена токена XRP снизилась на 1,6%, до $ 0,30, курс Ethereum — на 1,6%, до $ 91.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Bitcoin находится ниже уровней сопротивления в $ 3500 и $ 3520, считает аналитик NewsBTC Аяш Джиндал. Он уверен, что теперь цена криптовалюты опустится до отметки в $ 3340. После этого стоимость актива начнет резко подниматься и может превысить зону в $ 3500, утверждает специалист.

Ранее соучредитель биржи BTCC Бобби Ли заявил, что стоимость Bitcoin никогда не опустится до отметки в $ 2000. Специалист считает, что цена первой криптовалюты снизится до $ 2500 в январе 2019 года, после чего она вновь начнет подниматься.