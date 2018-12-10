Концерт, которого ждали 25 лет: Максим Фадеев впервые выступит в Минске в октябре 2019 года

Продюсер, композитор и автор-исполнитель Максим Фадеев, который приложил руку к десятку российских звезд, даст концерт 12 октября 2019 года в «Минск-Арене».



Фото представлено пресс-службой Максима Фадеева.

Поклонники Максима Фадеева знают, что он оставил сольную карьеру из-за частичной потери слуха. Фадеев долго думал, как вернуться на сцену без ущерба своему здоровью и чтобы зрители остались довольны. Поэтому для композитора и певца был изобретен специальный аппарат: на сцене Максим выступает с полностью заблокированным звуковым проходом — он может чувствовать только вибрации. То есть по собственным костям он ощущает предположительные звуки, по ним ориентируется и поет, а световые индикаторы указывают темп песни.

Максим Фадеев многие годы пытался научиться слышать не слыша, и сегодня он может с полностью закрытыми ушами демонстрировать то, что происходит на концерте. К сожалению, он не может выходить из зоны, в которой сосредоточено все необходимое оборудование, и не слышит эмоции зрителей, но он их видит.

Фадеев делится:

— Каково это — 25 лет не давать концертов? Тяжело. Но этот перерыв для меня стал вынужденным. За это время было написано огромное количество песен, создан обширный каталог музыки, запущены десятки громких имен. Были написаны хиты, которые сейчас, к моему счастью, слушает весь мир. И я безмерно благодарен тем, кто любит и понимает эту музыку.

Для своих сольных выступлений Максим Фадеев подготовил эксклюзивную программу, в которую вошли известнее хиты, такие как «Танцы на стеклах», «Сестричка», «Беги по небу», «Мы вдвоем», а также новые треки, которые уже сегодня занимают лидирующие позиции в музыкальных чартах СНГ. Феерическое возвращение на сцену состоялось в ноябре 2018 года при полном аншлаге в московском Crocus City Hall. А 12 октября 2019 года впервые уникальное сольное шоу Максима Фадеева увидит белорусский зритель на сцене «Минск-Арены». Приглашенными гостями на выступлении станут артисты лейбла Максима Фадеева MALFA — Наргиз и Ольга Серябкина (MOLLY). Билеты на шоу поступят в продажу с 10.00 среды, 12 декабря.

Справка: Макс Фадеев — композитор, автор-исполнитель, музыкальный продюсер, многократный обладатель престижных премий, прославившийся яркими проектами в российском шоу-бизнесе: Total, Monokini, Катя Лель, Линда, Юлия Савичева, «Серебро», Глюк’оZа, Наргиз, Олег Майами. Продюсер и наставник проектов «Фабрика звезд-2» и «Фабрика звезд-5». Наставник шоу «Голос. Дети», «Главная сцена», «Песни» на ТНТ. Режиссер и автор музыкального мультфильма «Савва. Сердце война».

Когда: 12 октября 2019 года, 19.00. Где: « Минск-Арена ». Сколько: от 55 до 300 рублей. Билеты поступят в продажу 12 декабря в 10.00. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

Читайте также

Татуировки Наргиз Закировой: птица Феникс, пентаграмма и сердце Мэрилина Мэнсона

Все поп-концерты в Минске, на которых можно будет хорошенько оторваться

***

8 декабря в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на ледовое шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик и мышиный король» , которое пройдет 15 декабря в «Минск-Арене». Счастливчикам билеты достанутся бесплатно. Победители будут объявлены 14 декабря.