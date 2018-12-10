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Концерт, которого ждали 25 лет: Максим Фадеев впервые выступит в Минске в октябре 2019 года
Продюсер, композитор и автор-исполнитель Максим Фадеев, который приложил руку к десятку российских звезд,
Поклонники Максима Фадеева знают, что он оставил сольную карьеру из-за частичной потери слуха. Фадеев долго думал, как вернуться на сцену без ущерба своему здоровью и чтобы зрители остались довольны. Поэтому для композитора и певца был изобретен специальный аппарат: на сцене Максим выступает с полностью заблокированным звуковым проходом — он может чувствовать только вибрации. То есть по собственным костям он ощущает предположительные звуки, по ним ориентируется и поет, а световые индикаторы указывают темп песни.
Максим Фадеев многие годы пытался научиться слышать не слыша, и сегодня он может с полностью закрытыми ушами демонстрировать то, что происходит на концерте. К сожалению, он не может выходить из зоны, в которой сосредоточено все необходимое оборудование, и не слышит эмоции зрителей, но он их видит.
Фадеев делится:
— Каково это — 25 лет не давать концертов? Тяжело. Но этот перерыв для меня стал вынужденным. За это время было написано огромное количество песен, создан обширный каталог музыки, запущены десятки громких имен. Были написаны хиты, которые сейчас, к моему счастью, слушает весь мир. И я безмерно благодарен тем, кто любит и понимает эту музыку.
Для своих сольных выступлений Максим Фадеев подготовил эксклюзивную программу, в которую вошли известнее хиты, такие как «Танцы на стеклах», «Сестричка», «Беги по небу», «Мы вдвоем», а также новые треки, которые уже сегодня занимают лидирующие позиции в музыкальных чартах СНГ. Феерическое возвращение на сцену состоялось в ноябре 2018 года при полном аншлаге в московском Crocus City Hall. А 12 октября 2019 года впервые уникальное сольное шоу Максима Фадеева увидит белорусский зритель на сцене «Минск-Арены». Приглашенными гостями на выступлении станут артисты лейбла Максима Фадеева MALFA — Наргиз и Ольга Серябкина (MOLLY). Билеты на шоу поступят в продажу с 10.00 среды, 12 декабря.
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Продюсер, композитор и автор-исполнитель Максим Фадеев, без которого трудно представить современный российский музыкальный Олимп, даст концерт 12 октября 2019 года в...
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